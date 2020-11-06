疫情反彈 馬州蒙郡收緊防疫 餐廳客容量限25%

蒙郡近日病例增長明顯，郡府計畫收緊防疫限制，新規最快將於下周生效。（記者張筠/攝影）

馬州 部分地區近日新冠疫情 加重，人口最多的蒙郡(Montgomery)過去幾周確診病例增長加快，郡長艾瑞克(Marc Elrich)本周發布行政命令，計畫收緊防疫限制，規定餐廳、商家、宗教場所的人數不得超客容量的25%，社交聚會也不得超25人，該規定最快將於下周在郡議會通過後生效。

艾瑞克3日發布新命令，將社交聚會人數上限從50人降到25人，商店、健身房、博物館、宗教場所等人數不得超客容量的25%，餐廳也只能在客容量不超25%的前提下開放；郡政府也首次要求餐廳記錄顧客姓名、聯絡方式和光顧時間，信息須保留30天，以便後續的接觸者追蹤等防疫工作；此外，各商家每晚10時後，堂食區域不得再提供酒精飲品。

艾瑞克也要求民眾在感恩節、聖誕節，乃至新年慶祝期間，儘量避免實體聚會，可選擇網路視頻等形式與親朋好友見面；蒙郡公共衛生服務部主任蓋理斯(Travis Gayles)肯定郡長的決定，指新規定有望抑制疫情；蒙郡郡議會5日(今)將審核該行政令，若通過，最快於6日下午5時起生效。

馬州已是第三階段復工 ，但蒙郡因早先疫情嚴重復工節奏更謹慎，維持二階復工，原本已將確診率控制在低位，但近日蒙郡染疫人數增長明顯，平均單日增長約150宗病例，加上氣溫降低，感恩節等假期臨近，郡政府及醫療官員擔憂新冠疫情再失控，近期多次表明若疫情反彈，會再收緊防疫限制。

馬州安奧蘭多郡近日確診病例也增加，原定本月16日開始讓學前班至小學二年級分批恢復實體課，但因疫情加重，部分實體課堂延後到明年2月，該郡所有公校學生今年都不會返校。