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隔離變檢測 來華府之前72小時 須新冠檢測呈陰性

記者羅曉媛╱華盛頓報導
華府更新外州來華府的防疫規定，要求動身前的72小時之內需做新冠檢測並呈陰性。(華府市長辦公室提供)
華府更新外州來華府的防疫規定，要求動身前的72小時之內需做新冠檢測並呈陰性。(華府市長辦公室提供)

華府市長包瑟(Muriel Bowser)5日更新外州來華府須先隔離14天的防疫規定，改為如果從疫情重災州來華府，動身前的72小時之內需做新冠檢測並呈陰性，如果在華府停留超過三天，須在抵達後的三至五天內做新冠檢測；相鄰的馬州、維州不受該政策影響。

包瑟5日發布旅行建議新規，要求從疫情重災州(最近七天的新冠平均確診達到每天每十萬人有逾十人確診)來華府者，出發前72小時之內做新冠檢測並呈陰性，若呈陽性，不要來華府；若曾與確診病患密切接觸，不要來華府；如果在華府停留超過三天，需抵達後的三至五天內做新冠檢測。

但從馬州、維州來華府者，或在華府停留不超過24小時者豁免；來華府從事必要工作者，可在獲得第二次檢測結果之前，繼續在華府作業；因家庭緊急情況或葬禮來華府者，若實際情況無法在出發前72小時之內做檢測，也可豁免，但必須限制自身活動範圍。

針對華府居民，若曾到訪馬州、維州或其他低風險以外的地區，返回後必須限制日常活動並自我留意症狀14天，或在返回後的72小時之內做新冠檢測並呈陰性，在此之前必須限制日常活動；但從事必要活動的華府居民可豁免。

包瑟強調，今天檢測呈陰性可能明天就檢測呈陽性，檢測呈陰性不代表此人就不攜帶病毒或不會傳染給他人；她表示，大學、雇主、酒店、醫院、宗教場所等私營機構可詢問訪客的近期旅行史，也可要求對方提供陰性檢測結果，再讓對方進入。

問及新規定如何執行，包瑟指，衛生局可自行決定如何執行規定，以確保有利公共衛生。

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