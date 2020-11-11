脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師談腰痛

脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師

馬州 華府脊椎神經專科診所 Rockville Family Chiropractic Clinic 的名醫金熙哲 Huichul Kim 醫師，講解腰痛的成因、症狀及治療。

腰痛是給日常生活帶來眾多不便的原因之一。腰痛是一種症狀而非病名。從廣泛的意義來講，腰痛顧名思義就是腰部痛症，全部人口的約80%都會經歷一次的常見症狀。對於直立行走的人類來說，腰痛是不可避免的最常見的症狀之一。從內科到精神科，導致腰痛的原因非常多樣，無法用明確的病名來將其分類。但若清楚病理上的因果關係，便可以解釋原因。

引發腰痛的原因可分為椎體性原因、椎間盤性原因、內臟器官性原因、血管性原因、神經科性原因、精神神經性原因等，骨膜、關節膜上分佈的感覺神經也有可能導致腰痛。大部分產生腰痛的地方就在腰椎部位，腰椎由五根骨頭構成，骨頭之間的椎間盤有阻擋衝擊的緩衝作用，這些骨頭周圍還分佈著堅強的韌帶和肌肉 組織，可保護腰椎。腰椎要發揮其功能，需要骨頭、間盤、韌帶、肌肉守住其位置，若對腰椎施加過多的壓力或使其處於緊張狀態，會導致組織受損或疲勞，從而引發腰痛。

從青少年到老年都會出現不同的腰痛症狀，特別是對於45歲以上的中年人來說，腰痛與心臟疾病和關節疾病，作為三大疾病之一，佔有很大的比重。一般來講，腰痛在25歲以後開始出現增多，到55-64歲時達到最高值，65歲以後開始減少。從不同年齡段的腰痛症狀發生比率來看，20歲以下佔11%，20-29歲佔28%, 30-39歲佔25%, 40-49歲佔20%, 50-59歲佔11%, 60歲以上佔5%。特別是運動員與一般人相比腰部過度使用或受傷的頻率較高，腰痛發生的危險性較高，而且這還會大大影響到他們的競技力。

腰痛患者中只有1-2%的患者需要進行手術治療，其他大部分都可以通過保有的治療方法解除痛症。像一般的急性腰椎扭傷，大多是由於腰椎受外傷或用不當的姿勢抬重物、過度運動等導致軟部組織受傷產生的症狀，韌帶及腱組織過度伸展或破裂導致。與此相反，慢性扭傷則大多原因不明，有各種綜合因素，給下腰椎部持續施加壓力導致。另外，關節的位置上關係不正常時，程度較重的叫半脫位(subluxation)，程度較輕的叫簡單的位置異常或變位，而僅僅是輕微程度的位置異常也會給關節周圍組織施加異常壓力，成為產生痛症的原因。

特別是脊椎的半脫位是指神經病理學角度上肌肉的異常僵硬和自律神經系統的血管變化，以及會引起知覺上的異常，發展為慢性的話，導致肌肉弱化，喪失知覺的狀態。從生體力學上來講，會導致運動性減弱和受損，以及周邊組織過度運動帶來的身體異常等症狀。這種異常可以通過特殊的脊椎推拿療法對扭曲的脊椎進行矯正，保證周邊正常的神經活動，打造肌肉間的平衡，以恢復身體健康。脊椎推拿療法中的脊椎矯正是指抓住脊椎和關節的特定部位，採用快速低頻施加刺激的技法給關節用力，使其超出關節的正常運動的彈性界限範圍，達到亞生理性範圍來進行矯正。這是脊椎推拿療法中最常見的療法，根據技師的實力不同其差異也很大。像這樣對扭曲的脊椎進行矯正時，其周邊的肌肉會快速伸展，從而刺激位於肌腱周邊的高爾基腱器官，這樣會使肌肉得以鬆弛，運動範圍增加，痛症也會減少。

腰痛症狀雖然治療上很重要，但日常生活中的預防更加重要。腰痛症狀的發生與性別無關，值得欣慰的一點是3/4的腰痛患者經過一段時間後症狀會緩解，因此腰痛可通過堅持有規律的運動，保持正確的姿勢和良好的生活習慣，維持正常的體重等來進行預防。

金熙哲醫師聯絡電話：(301)881-3435，Rockville Family Chiropractic Clinic診所地址為：11921 Rockville Pike, Suite 411，(4樓)， Rockville, MD 20852。診所位於馬州洛城 Mid-Pike Plaza 對面，White Flint 紅線地鐵站 北，地下室停車方便，第一小時免費停車，歡迎來電預約。