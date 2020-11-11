放棄是智 行善是慧(下)—摘錄盧台長講述於觀音堂

放棄是智 行善是慧—摘錄盧台長講述於觀音堂。

繼續講述「放棄是智，行善是慧」。很多人急功近利，追求人間的名聞利養，這個名也追，那個利也逐，他慢慢地就會被社會變得非常浮躁，變得更加自私、貪婪，最後變得自己都不認識自己：“我怎麼會這麼貪？”學佛人的善良就是一種高尚的品質，那無限的慈悲，會讓我們產生出無限的智慧和能量。那些積極去幫助別人的人，給整個社會，給自己的良心，給別人的生活，都會送去一線希望，所以上善若水，最大的善能就會在我們自己的內心啟發出來。

在大自然裡，最頑強、最智慧存在的，那是什麼？就是水。常有人說，快刀斬水水照流；我以溫柔的清水，能夠擦洗你憂傷的心靈；我以純潔的甘露，能夠澆灌你痛苦的悲傷。看看觀世音菩薩手中的淨水瓶，給大家一灑，就能去除我們的千愁萬苦，讓我們解脫煩惱，讓我們能夠離苦得樂。

一個人最好的狀態，應該像水一樣隨緣。看看水，把它放在哪裡，它就在哪裡，改變自己去適應環境。這個社會很多事物很難改變，但是，我們人可以改變自己，去適應這個社會。每個人內心都有一股正能量，每個人心中都有一桿秤，知道什麼是善，什麼是惡，能用包容去理解別人，而不會縱容別人去做壞事，我們不強求誰都要理解我們，因為我們最清楚我們自己在做什麼。我們有理智，我們學佛人因為擁有菩薩的智慧，喜怒哀樂就不會纏擾在我們的心中，在人間這個大舞臺，我們經歷大起大落的生活，卻波瀾不驚。

智慧源於生活，又高於生活；佛法來自於眾生、源於眾生，又高於眾生。師父希望大家好好地學佛，能夠懂得，在這個社會上，種如是因，得如是果。你種什麼因，你一定會得到相應的果。很多人問師父：“人間很多的名利是種了什麼因？”師父簡單地跟你們講，你種了財佈施的因，你就得財富的果。舉個例子，你對別人好，別人是不是也會對你好？你曾經在別人很艱苦的情況下，你財佈施去幫助了這個人，等到這個人發財了，他第一個就想到報答你，這些事例在社會生活中、在很多故事裡都屢見不鮮。

如果你種下法佈施的因，你去給別人講解佛法、救度眾生，你就會得聰明智慧的果。很多人問：“你為什麼會這麼聰明？你為什麼會這麼有智慧？”因為你法佈施。想想看，當你去幫助別人、法佈施的時候，你的智慧果是不是就生出來了？一個人能夠幫助別人的時候，這個人會沒有智慧嗎？沒有智慧，他怎麼去幫助別人？那麼，他的智慧是怎麼來的呢？因為他不停地去幫助別人，在幫助別人的過程當中，他得到更多的體會，讓自己受益的同時，產生出很多的智慧，從而能夠幫助更多的人。

那麼，種無畏佈施的因，就會得健康長壽的果。師父法會上的很多義工，整天忙前忙後幫助別人，做飯、洗菜、清潔廁所，幫佛友找座位、發資料，這種因種下去，他就會健康長壽，他做什麼事情，都會開心法喜。師父跟你們說，念佛是因，你們今天學佛念經，種下了念佛的因，那麼成佛就是你們的果。所以想成佛的修行人，就要先種佛因，這就是種什麼因，得什麼果，這就是學佛人的真諦。

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