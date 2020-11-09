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韓一中醫院延泰欽醫師採用針灸推拿中藥治療各種痛症

本報華府訊
態度親切誠懇、醫術精湛的延泰欽醫師
態度親切誠懇、醫術精湛的延泰欽醫師

位於維州Annandale韓一中醫院的延泰欽醫師，研究中醫多年，經驗豐富，採用針灸、推拿、中藥來治療各種痛症，延醫師取得針灸學碩士、中醫學博士及上海中醫藥大學本科博士，擁有維州、加州針灸執照、NCCAOM執照、中國中醫師執照及師從石氏傷科的石印玉和詹紅生教授(上海中醫藥大學附屬曙光醫院)。延醫師是100年歷史的醫家，祖父延盛熙，父親延圭爽在韓國開設診所50年，被提名為韓國108位最傑出醫生之一。延醫師來自韓裔，但說流利中文，精通中國文化，延醫師態度親切誠懇，絕對是理想的治療中心。

延泰欽醫師主治坐骨神經痛、腰，頸椎病、五十肩、婦科、疑難雜症、減肥、治療各種過敏引起的疾病。延泰欽醫師擁有16年臨床經驗，擅長「中老年各種疾病」。診所受理「交通事故」病人、接受各種醫療保險、交通事故保險，接受自費，老人折扣 Discount。診所備有24小時電話服務。

以下是維州賴小姐親述她的經歷，從2016年10月起，她的右肩膀及左手掌指頭疼痛，家庭醫生診斷為風濕性關節炎，照X-ray報告正常。後轉到專科醫生，左手手指診斷為「腱鞘炎」，右肩膀診斷為「五十肩」，注入類固醇及做8次物理治療，並沒效果。後來做磁力共振(MRI)決定開刀，開刀後情況更壞，做8次物理治療連眼睛也產生複影。後來另一專科醫生照超音波，注入類固醇及做8次物理治療，但進步太少，推薦賴小姐看中醫嘗試針灸及推拿療法。賴小姐看到世界日報的文章到延醫師診治，不但她的保險能接受，延醫師持有中醫執照，讓她放心。延醫師替她檢查，採用針灸、照遠紅外線及通過電療，調整到病人適當強度。拔針後做推拿，賴小姐強調這些針每一次都是全新的。推拿完貼一塊電療貼片，加強通血絡。延醫師提醒她不要吃冰涼的東西，繼續做物理治療。賴小姐第四次到診所，病情顯著改善。頸椎兩邊同時接受推拿，開始時左邊不痛右邊痛，到第四次，左右都不痛，第七次賴小姐已可以自己開車。第十次本來她的手是舉不起來，現在能舉起來，並能梳頭洗頭、做家庭事務。她非常感激延醫師，並稱讚他醫術精湛、醫德高尚，非常有耐心及愛心。

韓一中醫院 (Hanil Oriental Medicine For Acupuncture & Herb) 延泰欽醫師主診，電話：703-642-6066，地址：7345 McWhorter Pl. unit 101, Annandale, VA 22003，營業時間：週一至週五 9:00am-6:00pm，週六請預約，晚上出診請先預約。

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