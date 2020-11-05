陸昀鎖定哈維教委勝局 史潘柏格自行宣布當選

競選馬州哈維郡教委的華人陸昀(中)，連日來都在投票站外拜票。(陸昀臉書)

儘管馬州仍有部分郵寄選票待統計，但競選哈維郡第五區公校教委的華人陸昀(Yun Lu)，基本以領先對手一倍的優勢鎖定勝局；她4日表示，將攜手各方把哈維郡打造成對所有孩子和社區更好的地方。

哈維郡現已統計完大選日、提前投票期間以及第一輪郵寄投票的結果，陸昀以64.8%的得票率大幅領先對手Cynthia Vaillancourt的34.8%，她是繼同為一代移民的伍超之後，第二位當選哈維郡教委的華人，任期四年。

來自北京的陸昀來美20多年，數據分析師出身的她，希望幫助哈維郡教委根據科學和數據做出合理決定，聽取各方意見，保證過程公平、透明，以哈維的孩子們為先。

她4日在臉書分享作為第一代移民的參選經歷，表示移民經歷讓她了解到好的教育能打開機會之門，而努力和決心能帶來成功，她並感謝各界的支持和奉獻。

同樣因郵寄選票較多影響了統計進度，但隔壁維州 第七國會選區的戰況就「驚險」；該選區覆蓋里奇蒙近郊，現任民主黨眾議員 史潘柏格(Abigail Spanberger)兩年前乘著「藍潮」，將當地由紅翻藍，但此次遭遇共和黨對手弗雷塔斯(Nick Freitas)，選情膠著。

截至4日下午，史潘柏格以50.49%領先對手的49.35%，兩人僅差5000票，但因待統計的票數多是投給民主黨的郵寄選票，史潘柏格已現在推特宣布勝利。

她的勝選也保住維州民主黨在眾院的優勢，兩年前與她一起翻藍選區的女性民主黨眾議員維克斯頓(Jennifer Wexton)、盧瑞亞(Elaine Luria)，這次也成功連任，維州眾議員共11人，其中共和黨四人、民主黨七人。