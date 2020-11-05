誰投白登？誰投川普？大華府選民傾向比一比

根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

根據大華府三地選舉委員會的投票數據，民主黨總統候選人白登 在傳統票倉所在的華府、馬州，以及人口日益多元的北維州 獲得較多選票，但川普 總統在馬州西部和東岸(Eastern Shore)仍有較強支持。

由於提前投票和郵寄投票人數眾多，3日晚未能統計完畢所有選票，但根據維州現已統計的逾99%選區結果，白登以53.67%的得票率領先川普的44.46%，美聯社也已根據得票率預估白登贏得維州，將拿下13張選舉人票。

細看維州數據，北維州費郡、阿靈頓郡、亞歷山卓市依舊強勢支持民主黨候選人，里奇蒙、諾福克等維州大城市也如此，但法奎爾郡(Fauquier)等維州版圖的大多數地區，仍支持川普。

白登在北維州勞登郡和威廉王子郡的得票率，比2016年的民主黨總統候選人喜萊莉柯林頓表現更好，白登在勞登郡得票61%，領先川普的36%，喜萊莉當年只得票55%；威廉王子郡曾是共和黨總統候選人的票倉，直到歐巴馬在2008年參選總統，而白登此次也在該郡得票63%，喜萊莉當年則是57%。

而在斯塔福德郡(Stafford County)，四年前川普以51%比42%擊敗喜萊莉，但今年該郡由紅變藍，白登以50%領先川普的47%；從該郡再往維州南部延伸，川普的支持者則不斷強化，川普2016年在Spotsylvania以55%比38%擊敗喜萊莉，今年則以71%比26%領先白登。

相鄰的深藍州馬州，已統計72%的選票，顯示白登以63%比34%領先川普，將拿下該州的十張選舉人票；儘管馬州一向支持民主黨總統候選人，但弗雷德瑞克郡(Frederick)曾在2008年和2012年支持共和黨總統候選人馬侃和羅穆尼，2016年川普也在該郡以47%比45%戰勝喜萊莉，但今年該郡更多人投了白登，以51%比46%領先川普。

在馬州蒙郡、喬治王子郡、巴爾的摩郡、哈維郡等大華盛頓都會區附近的郡市，白登的優勢更明顯，白登在蒙郡得票79%，喬治王子郡得票80%；但馬州東岸和弗雷德瑞克郡以西則多支持川普。

華府目前開票率78%，但白登以93%比5%的絕對優勢領先川普，將拿下華府的三張選舉人票。