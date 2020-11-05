選民感覺「自己的選票被偷走」 華府示威不停

華府示威民眾稱，選票不被計算，美國就沒有民主。（記者張筠/攝影）

總統大選計票工作仍在進行，但華府 部分地區從3日晚至4日示威不斷，全天都有抗議者及團體在白宮 附近聚集，反對川普 要求關鍵州停止、重新計票，稱總統此行為屬於「干預大選」，傷害選民權利，感覺「自己的選票被偷走」，表示「只有選票被計算，美國才有民主」。

華府示威民眾和維權團體4日在白宮前的「黑人的命也是命」廣場、麥克菲爾森廣場(McPherson Square)等地聚集，示威者也在福斯新聞網(Fox News)位於華府的辦公大樓前抗議，稱其「讓我們陷入困境的媒體」；部分抗議群眾遊行到共和黨全國委員會(Republican National Committee)樓前，但被警方攔下。

示威民眾不滿川普要求威斯康辛州重新計票，甚至對密西根州提出選舉訴訟、要求該州暫停開票，維權團體RefuseFacism稱川普的行為屬於「盜竊選舉」，完全不是公平合理的競爭；該組織4日傍晚聚集在華府麥克菲爾森廣場收看白登的選後全國演說，現場民眾高喊「選票不被計算，美國就沒有民主」，還有選民通過靜坐、繪畫等方式和平抗議。

白宮前也有少數族裔維權團體聚集，要求川普下台，稱他因在部分關鍵州落後或輸給白登就干預選舉的行為「讓人跌破眼鏡」(blow my mind)，「感覺我們的選票被偷走了，這不是民主該有的樣子。」