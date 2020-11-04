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憂選後騷亂 華埠商家趕工裝木板「防暴」

記者張筠／華盛頓報導
不少商家在木板畫上藝術圖案，除了與民對話外，也給華埠冷清的街道增色。（記者張筠 / 攝影）
不少商家在木板畫上藝術圖案，除了與民對話外，也給華埠冷清的街道增色。（記者張筠 / 攝影）

因擔憂大選後各地抗議示威演變成騷亂，華府華埠商家在大選前兩天和當天趕工在店門外加裝木板，還有店面在3日歇業，讓員工白天去投票，之後加緊完成商店的防護工程；有商家在已加裝的木板畫上插畫，不僅吸引顧客，也給華埠增色；有華人員工表示，今年生意「難上加難」，又是天災又是人禍，不知道何時才能安心做生意。

華府華埠多數銀行都加裝了大面積的木板。（記者張筠 / 攝影）
華府華埠多數銀行都加裝了大面積的木板。（記者張筠 / 攝影）
有商店業主表示只想安安心心做生意，無奈今年天災人禍相繼而來。（記者張筠 / 攝影...
有商店業主表示只想安安心心做生意，無奈今年天災人禍相繼而來。（記者張筠 / 攝影）

華府華埠的不少商家和銀行在大選前兩天就開始加裝木板，預防選後騷亂導致店面被砸被搶，在華埠一家拉麵店工作的吳先生表示「今年實在太坎坷」，除了要應對疫情這種「天災」，還要防備社會暴動這種「人禍」，「我們只想安安心心工作，不求大賺，只求維持基本生意」。

樸丹尼(左)在過去兩天不斷搬運、切割、裝訂大量木板，每天工作超過十小時。（記者張...
樸丹尼(左)在過去兩天不斷搬運、切割、裝訂大量木板，每天工作超過十小時。（記者張筠 / 攝影）
華府華埠許多商家在店門外加裝木板，防止玻璃門窗被砸壞。（記者張筠 / 攝影）
華府華埠許多商家在店門外加裝木板，防止玻璃門窗被砸壞。（記者張筠 / 攝影）

華府3日共開放95個投票站，包括六個用來接納人流較大的超級投票站(super vote center)，其中第一資本球館(Capital One Arena)就位於華埠，附近有商家在3日歇業，讓員工投票，再趕工完成店面木板加裝及防暴工作。

為商店加裝木板的樸丹尼(Dan Portling)在過去兩天，每天都工作超過十小時，不斷搬運、切割、加裝木板，筋疲力盡，「很多商家非常憂心，希望我們最晚4日完成防護工程」。

華府華埠許多商家和銀行在選舉前加裝木板，預防選後騷亂。（記者張筠 / 攝影）
華府華埠許多商家和銀行在選舉前加裝木板，預防選後騷亂。（記者張筠 / 攝影）
華埠餐廳利用藝術吸引顧客，防止加裝了木板後影響客流。（記者張筠 / 攝影）
華埠餐廳利用藝術吸引顧客，防止加裝了木板後影響客流。（記者張筠 / 攝影）

樸丹尼今年春季也曾幫喬治城(Georgetown)的許多商家加裝木板，當時騷亂來得快，商家毫無準備，他們接任務也很倉促；而現在預防大選引起的混亂，雖稍有提前，但訂購材料、安排人員等環節仍因疫情耽延，工作依舊匆忙。

為防止木板遮擋店面、影響客流，華埠還有商家在木板畫創意插畫，吸引顧客的同時，也給華埠冷清的街道增色。

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