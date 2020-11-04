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「相比疫情 更憂心選舉進程」 蒙郡耆老投身票站義工

記者張筠／馬州報導
由於今年馬州開放提前投票且選民可在郡內自行選擇方便的投票站，多數蒙郡投票站沒有出現隊伍，也未出現因疫情導致投票站人手不足的問題。（記者張筠 / 攝影）
由於今年馬州開放提前投票且選民可在郡內自行選擇方便的投票站，多數蒙郡投票站沒有出現隊伍，也未出現因疫情導致投票站人手不足的問題。（記者張筠 / 攝影）

馬州許多選民3日一早就赴投票站投票，蒙郡投票站義工早在上午5時30分就到崗準備，由於今年開放提前投票並允許選民到所在郡的任一投票站投票，多數投票站不需排隊，也未人手不足；年過七旬的投票站工作人員菲利普斯(Philips)今年首次投身選舉工作，相比疫情，他更擔憂選舉工作出差錯。

蒙郡多數投票站外在選舉當天仍有投遞箱，方便選民投遞，無需排隊。（記者張筠 / 攝...
蒙郡多數投票站外在選舉當天仍有投遞箱，方便選民投遞，無需排隊。（記者張筠 / 攝影）

「雖然我屬於新冠肺炎的高危人群，但總統大選關乎我們的下一代和美國的未來。」菲利普斯說，做好防護的前提下，積極投入選舉工作，「一早上站了六個小時」。

蒙郡伍頓高中(Thomas S. Wootton)投票站的負責人表示，該投票站有約40名工作者，其中年齡較大的都有多層防護，年輕的也都戴手套、口罩，儘量站在固定區域引導選民，由於前期培訓充分，基本沒出差錯。

菲利普斯表示，部分投票站會發放額外防護物資，讓選舉工作人員有充分防護，不少人除了戴兩層口罩，還會戴防護面罩和醫用手套，在工作期間也與選民保持距離。

馬州蒙郡多數選民投票的平均時間在十到15分鐘，投票站現場人潮穩定且有序。（記者張...
馬州蒙郡多數選民投票的平均時間在十到15分鐘，投票站現場人潮穩定且有序。（記者張筠 / 攝影）

另一投票站工作人員表示，大選日天氣好，許多選民利用午飯時間投票，「雖然天氣不是鼓勵選民投票的直接原因，但至少沒阻礙他們的熱情」；她說，投票平均花費10到15分鐘，「大家很清楚投票流程，我們頂多是提醒大家保持安全距離，注意防疫」，投票站外也有投遞箱(drop-off box)供選民投遞選票單。

維州華裔選民白女士表示，公司3日給所有員工兩小時的行政假(administrative leave)供投票，「原以為各地投票站都要排長隊，擔心時間不夠用，後來全程只用十分鐘」，投票站員工也很多，標示和指導很清晰。

還有選民投票站外自拍留念，尤其是第一次投票的年輕人，表示自己的決定能影響國家走向，令他們激動又振奮。

蒙郡投票站義工3日上午5時30分到崗準備。（記者張筠 / 攝影）
蒙郡投票站義工3日上午5時30分到崗準備。（記者張筠 / 攝影）

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