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大華府逾500萬人提早投票 大選日人流冷清

記者羅曉媛／維州報導
投票站內保持社交距離的標示隨處可見。(記者羅曉媛/攝影)
投票站內保持社交距離的標示隨處可見。(記者羅曉媛/攝影)

2020大選投票3日登場，大華府三地因疫情提早安排時間給選民提前投票，已有超過500萬人投票，超過2016年總投票數的75%，因此許多投票站在普選日當天反倒沒那麼忙，除了早晚高峰短暫湧現人流，其餘時間投票站內的工作人員比選民多。

受疫情影響，今年選舉季可能是歷年選舉投票周期最長的一次，馬州和華府剛在2日結束提前投票，而維州的提前投票早在9月18日就開始，持續一個半月；再加上提前投票的人數創新高，反倒顯得普選日當天的投票站人流冷清；馬州蒙郡、維州費郡均有投票站工作人員表示，3日一早開門時段曾有選民排隊，但隊伍沒有提前投票時長。

華府選舉官員也說3日選民投票率比預期低，但認為這從另一方面也說明政府的提前投票宣傳成功；華府選舉委員會主席班奈特(Michael Bennett)說，「就像全美其他地區在做的，我們努力推廣提前投票，現在起到作用了。」

投票站內全員戴口罩，選民隔著防護板與投票站義工對話。(記者羅曉媛/攝影)
投票站內全員戴口罩，選民隔著防護板與投票站義工對話。(記者羅曉媛/攝影)

不過選民投票情況在不同轄區也很不同，民主黨選民聚居的投票站相對排隊狀況少，鄉村及共和黨選民聚居的地區則需等待；馬州南部的卡佛特郡(Calvert County)，投票站北部高中(Northern HS)3日大排長龍，當地共設五個投票站，平均排隊兩小時；而在北維州費郡的費郡政府中心和普羅維登斯社區中心，這兩投票站在提前投票期間經常排長隊，但3日也只有早晚高峰有排隊人流，且隊伍很快移動。

為確保疫情期間選民依舊能放心行使投票權，大華府各投票站也嚴格執行防疫措施，現場全員戴口罩，保持六呎社交距離的標示隨處可見，協助登記的投票站義工與選民也隔著防護板對話，還有洗手液供使用。

北維州費郡的選票單投遞箱，位於投票站內，且有專人看管。(記者羅曉媛/攝影)
北維州費郡的選票單投遞箱，位於投票站內，且有專人看管。(記者羅曉媛/攝影)

往年投票站義工多是年長者或退休族，而這批人恰好也是容易感染新冠病毒的高危人群，早先曾有人擔心投票站人手不足、影響投票工作，但就各投票站情況而言，不僅有專人照看選票單投遞箱，投票站內也有足夠人手協助選民完成投票；費郡普羅維登斯社區中心投票站的華人義工表示，由於今天是大選年，報名做義工的人也很多。

投票站內投票也需保持社交距離。(記者羅曉媛/攝影)
投票站內投票也需保持社交距離。(記者羅曉媛/攝影)

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