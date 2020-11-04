我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

郵寄、提前投票踴躍 大華府選舉結果恐需數周

記者羅曉媛／維州報導
2020大選3日投票，投票站外插著兩黨候選人廣告牌。(記者羅曉媛/攝影)
2020大選3日投票，投票站外插著兩黨候選人廣告牌。(記者羅曉媛/攝影)

由於早先郵寄、提前投票踴躍，大華府三地在3日普選的投票率(turnout)稍低於預期，不過各地投票站進展順利，未收到騷擾或威脅選民的投訴；今年大華府三地的整體投票率預計與往屆大選趨同，但因郵寄投票和提前投票創新高，選舉結果可能需要一周甚至數周才能出爐。

維州有590多萬選民，今年已有270多萬人郵寄投票或提前投票，相當於2016年總投票數的69%，也是當年提前投票人數的四倍；儘管維州州法允許選舉官員處理提前選票，但只有在3日晚7時投票站關閉之後才開始計算，而且計票只進行到3日晚11時，如果未統計完畢，則4日上午繼續。

維州原本是總統大選必爭的搖擺州，但近兩年「轉藍」，尤其在各族裔新移民和專業人士聚居的北維州，此次大選大多數選民也已提前投票，例如阿靈頓郡3日的投票率僅13%，提前投票率則有63%；維州人口最多的費郡，3日投票率約20%，提前投票率51%。

投票站內投票也需保持社交距離。(記者羅曉媛/攝影)
投票站內投票也需保持社交距離。(記者羅曉媛/攝影)

屬於「深藍」的馬州和華府，也分別有超過半數選民通過郵寄投票或提前投票；馬州從10月就開始統計缺席投票(absentee ballots)，結果有望在3日晚公布，但也因選民大量採用郵寄選票，且選舉委員會允許郵戳在3日之前的投票均被計算，計票時間將拉長，可能需數天或到下周才有結果。

今年馬州哈維郡的華人陸昀競選該郡第五區公校教委，她在6月初選時即表現亮眼，以36.9%的投票率穩居第一，領先第二名Cynthia Vaillancourt超過13%，兩人一同晉級3日普選，得票高者勝；陸昀若勝選，將是繼同為一代移民的伍超之後，第二位當選哈維郡教委的華人。

投票站內全員戴口罩，選民隔著防護板與投票站義工對話。(記者羅曉媛/攝影)
投票站內全員戴口罩，選民隔著防護板與投票站義工對話。(記者羅曉媛/攝影)

編輯推薦

投票 維州 馬州

上一則

國民兵戒備防騷亂 伊州長籲耐心等待選舉結果

下一則

費城投票排長龍 惡作劇報案頻傳 檢警待命

延伸閱讀

大選多久有結果？媒體預估4日中午僅9州能開完98%

大選多久有結果？媒體預估4日中午僅9州能開完98%
核桃市議員、教委選情膠著 候選人戰鬥到最後一刻

核桃市議員、教委選情膠著 候選人戰鬥到最後一刻
「相比疫情 更憂心選舉」 馬州蒙郡老人積極參與投票站工作

「相比疫情 更憂心選舉」 馬州蒙郡老人積極參與投票站工作
法拉盛投票站開門前已見排隊人潮 午後逐漸恢復平靜

法拉盛投票站開門前已見排隊人潮 午後逐漸恢復平靜
大華府逾500萬人已投票 普選日不比提前投票忙

大華府逾500萬人已投票 普選日不比提前投票忙
司法部監督18州投票站保護投票權 馬州蒙郡新入榜

司法部監督18州投票站保護投票權 馬州蒙郡新入榜

熱門新聞

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10
川普第三度造訪密西根州，在演講中嗆白登副手賀錦麗「不會是第一位美國女總統」。（Getty Images）

川普密州造勢 嗆「白登一當選 就會讓賀錦麗繼任」

2020-10-27 21:00
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

2020-10-28 12:39
哈佛大學知名科學家、前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)。美聯社

涉「千人計畫」前化學系主任提告非法背棄 哈佛否認

2020-10-28 14:44
警方逮捕70餘人，查獲三把槍，11人被控襲警 。(美聯社)

費城非裔遭警擊斃 千人示威再爆打砸搶 白宮歸咎民主黨

2020-10-28 11:40

白登競選巴士被圍引擦撞 警方:挺川者受害

2020-11-01 23:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票
直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙

川普陣營宣布拿下佛州！ 白登陣營坦承不妙
2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網

2020美國大選即時開票 鎖定世界新聞網
大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大

大選民調又失準！佛州、喬治亞州差很大