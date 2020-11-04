郵寄、提前投票踴躍 大華府選舉結果恐需數周

2020大選3日投票，投票站外插著兩黨候選人廣告牌。(記者羅曉媛/攝影)

由於早先郵寄、提前投票 踴躍，大華府三地在3日普選的投票率(turnout)稍低於預期，不過各地投票站進展順利，未收到騷擾或威脅選民的投訴；今年大華府三地的整體投票率預計與往屆大選趨同，但因郵寄投票和提前投票創新高，選舉結果可能需要一周甚至數周才能出爐。

維州 有590多萬選民，今年已有270多萬人郵寄投票或提前投票，相當於2016年總投票數的69%，也是當年提前投票人數的四倍；儘管維州州法允許選舉官員處理提前選票，但只有在3日晚7時投票站關閉之後才開始計算，而且計票只進行到3日晚11時，如果未統計完畢，則4日上午繼續。

維州原本是總統大選必爭的搖擺州，但近兩年「轉藍」，尤其在各族裔新移民和專業人士聚居的北維州，此次大選大多數選民也已提前投票，例如阿靈頓郡3日的投票率僅13%，提前投票率則有63%；維州人口最多的費郡，3日投票率約20%，提前投票率51%。

投票站內投票也需保持社交距離。(記者羅曉媛/攝影)

屬於「深藍」的馬州 和華府，也分別有超過半數選民通過郵寄投票或提前投票；馬州從10月就開始統計缺席投票(absentee ballots)，結果有望在3日晚公布，但也因選民大量採用郵寄選票，且選舉委員會允許郵戳在3日之前的投票均被計算，計票時間將拉長，可能需數天或到下周才有結果。

今年馬州哈維郡的華人陸昀競選該郡第五區公校教委，她在6月初選時即表現亮眼，以36.9%的投票率穩居第一，領先第二名Cynthia Vaillancourt超過13%，兩人一同晉級3日普選，得票高者勝；陸昀若勝選，將是繼同為一代移民的伍超之後，第二位當選哈維郡教委的華人。