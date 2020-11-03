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工會無共識 華府公校11.9暫不返校

記者羅曉媛／華盛頓報導

由於未能與教師就安全返校達成一致，華府公校系統(DCPS)2日放棄原定從11月9日開始的復課計畫，DCPS所有學生將繼續上網課，新一輪實體復課計畫尚未公布。

華府教師工會(Washington Teacher’s Union)與DCPS未能在上周末就安全返校達成一致，因不滿公校未妥善考慮教師安全，教師工會的抗議在2日再度升級；工會鼓勵教職請病假抗議學校重開，而這一「病假潮」在DCPS各校擴散，一名校長透露，當天該校有30多名教師「請病假」。

DCPS教育總監菲力彼(Lewis Ferebee)早先表示，即便無法和教師工會達成一致，也將按照原計畫從11月9日開始，讓75%的小學生返校上課；但他2日態度轉變，宣布暫停復課計畫，原因是教職數量滿足不了復課所需的人手。

華府教師工會2日也宣布上周對1200名成員的民意調查結果，指超過90%的人對DCPS在11月9日安全復課沒信心。

DCPS上月初公布復課計畫，包括讓7000多名小學生返校上課，其中優先考慮貧困生(homeless)、英語非母語學習者，或有特殊教育需求者；華府公校及特許學校有超過九萬名學生，8%為無家可歸的貧困生，其中有3000多人在DCPS上學。

菲力彼與華府教師工會主席伊莉莎白戴維斯(Elizabeth Davis)圍繞復課計畫已商討數月，菲力彼說自己是抱著誠意談判，但無法滿足所有教師需求；其中一大分歧就是教師工會要求DCPS無論年紀或健康狀況，允許任何教師拒絕面對面教學，但菲力彼表示，只有在教師屬於高危人群或與高危人群同住時，才能選擇是否面對面教學。

華府 公校 教育總監

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