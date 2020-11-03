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北維亞歷山卓近期確診者 1/4曾進公司恐播毒

記者張筠／維州報導
亞歷山卓市近期新增的422名新冠病例中，有25%在身體不適前兩周曾返回辦公室上班，另有7%稱曾到餐廳或酒吧用餐。（記者張筠 / 攝影）
亞歷山卓市近期新增的422名新冠病例中，有25%在身體不適前兩周曾返回辦公室上班，另有7%稱曾到餐廳或酒吧用餐。（記者張筠 / 攝影）

維州亞歷山卓市(Alexandria)近日公布報告指出，近期新增的新冠病例有44%曾與確診病患住在一起，有四分之一在確診前兩周返回辦公室工作；民眾染疫的主要原因包括公共活動，以及到餐廳、酒吧用餐。

亞歷山卓市衛生局近日追蹤並訪問了9月21日至10月19日新增的422名新冠病例，發現44%因曾與新冠病患住在一起而感染，近25%曾在出現新冠症狀或感到身體不適的前兩周，回到辦公室工作，10%曾參加室內社交活動和娛樂項目，7%曾在確診前兩周到大華府之外的地區旅行；還有7%曾到餐廳和酒吧用餐，其中又有三分之二選擇堂食，另三分之一坐在室外。

衛生局表示，該研究結果反映染疫風險較高的場所和原因，不一定適用每一民眾，但提醒所有市民謹慎防疫

市府建議，若身體不適，不要返回辦公室工作，以降低病毒擴散風險；若家中有人確診，所有成員在公共空間都要戴口罩，並保持社交距離；此外，聚會也須嚴格遵守人數限制，尤其節假日將至，儘量選擇風險較低的慶祝形式，若非必要，也應減少旅行，在餐廳或酒吧用餐時，除了進食期間，全程都應戴口罩。

社交距離 防疫 維州

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