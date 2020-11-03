「選擇台灣」線上論壇 談以人工智能促台商發展

「選擇台灣」舉辦線上論壇，探討如何利用人工智能推廣並促進台灣廠商發展。(選擇台灣提供)

「選擇台灣 」(Select Taiwan)日前舉辦今年第二次線上論壇，探討如何利用人工智能推廣並促進台灣廠商發展，來自全球各地的200多名台商參與，中華民國駐美代表蕭美琴亦與會，鼓勵台商們回台灣投資 ，並協助台灣人進軍美國 市場。

非營利、無黨派組織「選擇台灣」致力於促進台美貿易，增加台灣產品和科技的能見度，鼓勵台美互相投資。

「選擇台灣」舉辦線上論壇，探討如何利用人工智能推廣並促進台灣廠商發展，執行長白越珠致詞。(選擇台灣提供) 「選擇台灣」舉辦線上論壇，探討如何利用人工智能推廣並促進台灣廠商發展，國會眾議員趙美心與會。(選擇台灣提供)

執行長白越珠呼籲美國參眾議員支持美台雙邊貿易協定，並分享了兩個在美台商的例子，其一是北美台商聯合總會的名譽總會長楊信，在中美貿易戰之初把在中國大陸的大部分投資移轉到美國和台灣，並在今年5月發起「一千萬個口罩一千萬個愛心」的活動，從台灣購買醫用口罩捐給美國各州的醫院及老人院；其二則是世界台商總會的候任總會長王德，他在台灣的公司花110萬元買下明尼蘇達州的公司。

中華民國駐美代表蕭美琴鼓勵台商們回台灣投資，並協助台灣人進軍美國市場。(選擇台灣提供)

蕭美琴致詞時也談及美台經濟發展密不可分，讚許台灣防疫工作成果，感謝僑胞們對僑居地慷慨捐贈個人防護設備。

「選擇台灣」舉辦線上論壇，探討如何利用人工智能推廣並促進台灣廠商發展，美台商會會長韓儒伯線上分享。(選擇台灣提供) 「選擇台灣」舉辦線上論壇，探討如何利用人工智能推廣並促進台灣廠商發展，大華府僑教中心主任郭大文與會。(選擇台灣提供)

隨後耐能智慧Kneron創辦人劉峻誠、科技專業媒體「電子時報」(DIGITIMES)創辦人黃欽勇、美台商會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)分享美台相關的趨勢及發展。