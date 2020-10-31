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氣溫降 大華府小商家雪上加霜 預計今冬1.7%會倒閉

記者張筠／華盛頓報導
雖然市府提供商家援助，大華府零售、餐飲業今年冬天仍將面臨衝擊。(記者張筠 / 攝影)
雖然市府提供商家援助，大華府零售、餐飲業今年冬天仍將面臨衝擊。(記者張筠 / 攝影)

薪資管理服務公司Gusto近日公布的最新報告顯示，隨著氣溫下降，大華府地區的小商家將更難應對疫情衝擊，尤其旅館、餐飲和零售行業將受到極大衝擊，該報告顯示，大華府這幾類行業恐將在明年1月底前損失4萬1800多份工作，夏季略有回升的經濟成果也將消耗殆盡。

Gusto預計今年冬天全國將經歷商業低谷，雖然8、9月有回升，各行業共創造200多萬份工作機會，但低溫和風雪將衝擊小商家，耗盡夏季挽回的商機，相當於損失1900億元的經濟收入，中小型城市也將面對更嚴峻的挑戰；Gusto經濟分析師帕德魯(Luke Pardue)表示，大華府地區恐將有20.3%的企業受到衝擊，主要波及零售商業和旅遊餐飲服務業。

自4月以後，大華府在零售和旅遊餐飲行業重新創造了逾8萬3600份工作，且通過市府的各類援助計畫，小商家也獲得戶外用餐設備、防疫物資等補助，這幾類行業今年夏季應對疫情的調整也很迅速，多數餐廳提供戶外用餐，外賣外送的服務和系統也更成熟。

不過帕德魯表示，隨著氣溫持續下降，加上市府財政緊缺不能持續給小商家提供補貼，今年冬天至明年1月底，大華府地區預計會流失4萬1800份工作，逾660家小商家將被迫關門。

Gusto報告也列出全國十大「寒冷大城市」(指11月的平均氣溫低於50華氏度的城市)的預計失業狀況，根據2019年的人口數量，人口最多的「寒冷城市」是紐約-紐瓦克-新州市都會區(New York-Newark-Jersey City)，今年冬天預計會損失逾20萬份工作，2.8%的小商家將倒閉，第二名是芝加哥都會區，預計有9萬6700人失業，2.5%小商家倒閉，大華府在「寒冷城市」中的人口排名第三，預計今冬將有1.7%的小商家倒閉。

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