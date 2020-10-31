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世報「在家快樂時光」繪畫賽 11.11截稿

【本報訊】
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截稿。
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截稿。

世界日報美國味全公司聯合主辦的2020繪畫比賽，11月11日截止收件。今年居家休閒時間增加，家人有更多互動。可透過畫筆傳達情境與感受，展現創意，並作為寶貴回憶。

須以繪畫紙(11乘14吋)創作，主題為「在家的快樂時光」。今年也接受線上投稿，詳情可參考活動官網：bit.ly/weichuanwj。若選擇實體投稿，請於作品背後註明姓名、生日、電話、地址、組別，11月11日前寄至紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)。若需退回畫作，請提供郵票及回郵信封。

比賽分五組：6至7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8至9歲組、10至11歲組、12至13歲組、14至16歲組。除優勝獎金、獎狀，前三名可獲獎盃。每組前三名獎金200、160、120元，佳作獎60元。評選結果訂11月25日在世界日報及世界新聞網公布。

得獎作品除刊登在世界日報，也將於12月1日至12月31日在活動官網進行線上展覽。活動網站： bit.ly/weichuanwj， 電洽：(718)746-8889分機6309。

世界日報 美國 紐約

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