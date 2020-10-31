防大選前後騷亂 商家加固門面 市警取消休假

為防止大選前後的騷亂，華府下城部分商家開始加裝木板，設置報警系統。(記者張筠 / 攝影)

提防總統大選後可能的騷亂，華府 部分商家近日開始加固門窗或加裝警報系統，警方也取消警員本周末開始的休假，確保各地警力充足，市長包瑟(Muriel Bowser)表示大選前後幾天部分路段將關閉，並可能派國民兵 (National Guard)支援管制交通。

華府下城17街附近、拉法葉廣場等地區的部分商家本周已開始在玻璃門窗外加裝木板，或設置防盜警報，購買商業保險，預防大選前後的示威、抗議演變成打砸搶的騷亂，雖然市府沒有給小商家明確的防暴建議，華府業主仍表示，幾個月前不少民眾因族裔衝突和反對警察 暴力上街抗議，最終導致社會動盪，不少商家店面被砸、商品被搶，損失嚴重，因此這次決定盡早防護。

今年的大選因疫情、族裔等問題已造成多地衝突明顯，華府警察局局長紐斯漢姆(Peter Newsham)預計，不論選舉結果為何，各地都會出現示威和動盪，且恐怕會持續到明年1月的總統就職典禮，因此華府警察局從本周末開始取消所有警員的休假，確保各區人手充足，市府也已花10萬元添置各類防暴配備，補充今年夏天的消耗。

紐斯漢姆表示，目前已有多個團體申請集會許可證，計畫從11月1日開始集會示威；包瑟表示，市府各公共安全部門已就大選後的防暴計畫討論數周，屆時市府或將派遣國民兵支援管理交通，11月3日和4日華府部分地區將限制車流和停車位。

大華府部分地區已陸續出現破壞選舉標示和兩黨催票標語的現象，華盛頓特區檢察總長拉辛(Karl Racine)提醒民眾，毀壞選舉機構的標示屬於違法。