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彭永浩醫師談過敏、氣喘及免疫

本報華府訊
彭永浩醫師被Washingtonian雜誌評為最頂尖醫生
彭永浩醫師被Washingtonian雜誌評為最頂尖醫生

免疫機制是生物體識別和排除外來物質(抗原)的一種保護性反應。其中包括後天免疫系統(Adaptive)與先天免疫系統(Innate)。後天性免疫是一種經由與特定病原體接觸後，產生能識別並針對特定病原體啟動的免疫反應。先天性免疫包括一系列的細胞及相關機制，可以以非特異性的方式抵禦外來感染。先天免疫系統的細胞會非特異地識別並作用於病原體。與後天免疫系統不同，先天免疫系統不會提供持久的保護性免疫，而是作為一種迅速的抗感染作用存在於所有的動物和植物之中。免疫防禦防止外界病原體的入侵及清除已入侵病原體（如細菌、病毒、真菌、支原體、衣原體、寄生蟲等）及其他有害物質。免疫防禦功能過低，可發生免疫缺陷病；但若反應過強或持續時間過長，則在清除病原體的同時，也可導致機體的組織損傷或功能異常。

過敏是一種因為人體免疫系統對自然環境中正常無害的物質 (又稱為過敏原) 產生特異性反應的現象。當病患與這些過敏原接觸時，身體會將這些過敏原當作外來入侵者而產生特異性抗體。當進入身體的過敏原與抗體結合時，便會刺激肥大細胞釋放組織胺等發炎物質，並快速傳導到身體各處來對抗「外來的傷害」，組織胺可影響身體組織並產生發炎反應。症狀也將因釋放組織胺的身體部位而有不同，包括流鼻水、流眼淚、發癢、呼吸急促和皮膚乾等症狀，可能都是肥大細胞在身體各部位釋放組織胺所引起的過敏反應。

哮喘是一種可逆性的肺部空氣通道阻塞、呼吸道慢性發炎的疾病，常見症狀表現為喘息、咳嗽、胸腔緊迫胸悶和氣短。其原因可能是長期接觸各種過敏原、化學致敏物、空氣污染等等之致病因子所致，於是會胸悶、呼吸不順暢、過敏易咳等。若遇上冷空氣、運動後、病毒感染、或過敏原等之誘發因子，就可能造成急性發作而有劇咳、呼吸困難的症狀。哮喘的成因﹕1.可能屬於遺傳性、過敏性或感染性，或者三種原因混合發生。2.大約有60%-90%的哮喘小孩為過敏性；而大人則是50%，且多是對灰塵或花粉過敏，這類病人通常是季節性發病的。 3.其餘病人卻沒有明顯病因，稱為特異反應性。但不管病因為何，重要的還是進行正確的治療。

彭永浩醫師是成人、小兒過敏、氣喘、免疫專科醫師，服務大華府二十多年，經驗豐富，和藹可親。在2014年、2016年及2018年Washingtonian雜誌的兩年一次問卷調查中，彭永浩醫師被評為最頂尖醫生。彭永浩醫師為美國過敏免疫專科學院院士、美國喬治城大學醫學中心過敏免疫科主任及教授、約翰霍普金大學公衛碩士、台大醫科畢業。主治﹕Hay Fever花粉熱、過敏性鼻炎和結膜炎、鼻塞、氣喘(Asthma)、急慢性鼻竇炎(Sinusitis)、濕疹(Eczema)、慢性咳嗽、皮膚過敏；食物、藥物、蜂螫等各種過敏反應。診所有夜間、週末門診，診所設有兩個方便地點:Rockville診所:11119 Rockville Pike, Suite 406, Rockville, MD 20852 (緊臨White Flint Mall，免費停車，地鐵紅線White Flint站，步行15分鐘)。Germantown診所:19785 Crystal Rock Dr., Suite 310, Germantown, MD 20874(緊臨Shady Grove Hospital Germantown急診處)。預約電話:301-770-7756，網址:www.Capitalaai.com。

過敏 美國 地鐵

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