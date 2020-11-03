中醫師趙愛秋談中醫的問答(一)

專業熱忱、醫術精湛的趙愛秋中醫師

中醫歷史悠久，沿襲著千年文化的醫學精華，藉由溫和的治療方式讓病患舒緩，達到治療效果，讓身體逐步回復達到平衡。中醫師趙愛秋為讓讀者深入淺出了解中醫，以問答方式來闡述中醫。

問: 甚麼是中醫診法"望聞問切"中的"望診"?

答:「望診」是中醫診斷疾病的主要方法之一，它所涵概的範圍很廣，包括一個人的形態、氣色、眼神、體質、皮膚、指甲、毛髮，甚至舌頭等等，古代醫家通常以望面部氣色為主，現代多以望舌象為主。望診為四診之首，有"望而知之謂之神"之說，連"醫聖"張仲景也贊嘆戰國時扁鵲望齊候之氣色而知病之深淺的絶世功夫。既然「望診」為中醫師診斷疾病的主要方法之一，因此建議您，不管是找中醫或西醫看病時，最好盡量避免鮮艷的化妝，尤其是不要塗口紅或指甲油， 因為醫師在診斷時往往可以由您臉上氣色尋找出許多疾病的線索。

問: 甚麼是中醫診法"望聞問切"中的"聞診"?

答:「聞診」是中醫診斷疾病的主要方法之一，古代的「聞診」主要是以「五聲」（呼、笑、歌、哭、呻），「五音」（角、徵、宮、商、羽）與「五臟」（肝、心、脾、肺、腎）之相配合與否來辦到五臟的情況，從漢代張仲景所著之「傷寒論」、「金匱要略」文獻裡，也可以看到許多條文提及從病人的言語、呼吸、喘息、咳嗽聲音、嘔吐、呃逆、腹鳴、呻吟等各種聲音，作為診斷處方之主要依據，由此可知古代「聞診」主要指的是聽覺之「聞診」，而後代學者，更將「聞診」之範圍擴大應用，包括了嗅覺之「聞診」， 如口中之氣味，痰之氣味，各種分泌物，排泄物等之氣味，如口苦、口臭……等。因此目前中醫診斷時之「聞診」實際上應該包含了患者的語言、呼吸、咳嗽等聲音之高低、清濁等聽覺方面之「聞診」，及患者之分泌物、排泄物等各種氣味嗅覺方面之「聞診」。(因篇幅關係，下次再續)

趙愛秋中醫師不僅具有在馬州 和維州 行醫的針灸師執照，還有很少人具有的全美的針灸及中藥師證書(NCCAOM)。趙醫師曾是遼寧中醫藥大學教授、方劑學碩士研究生，中國 中藥學教材主編。趙醫師是一位專業熱誠的中醫師，擁有30多年豐富經驗，一直服務大華府，很多病患者對趙醫師無論在醫術及醫德方面，都大讚不已。趙醫師是本著憂患者之憂、樂患者之樂的宗旨，用精湛的中醫技術及熱誠的心去治療病患者，使病患者得到悉心的治療，從而加速病患者的康復。診所醫療設備齊全，環境優雅舒適，絕對是治病防病、養生保健的好地方。

頂好針灸中藥診所有兩個方便地點，馬州 Gaithersburg診所: 9079 Shady Grove Ct., Gaithersburg, MD 20877，馬州Wheaton診所: 11160 Veirs Mill Road SPC 41, Wheaton MD 20902。電話:301-202-3598，301-538-6368，傳真: 240-477-8381，電郵: [email protected]，網址: www.acmeclinics.com，馬州 Gaithersburg門診時間：星期一至星期六，並接受晚間、周末求診。馬州Wheaton門診時間：星期一至星期六10am-9:30pm，星期日11am-7pm。也歡迎Walk-ins免預約。