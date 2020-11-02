我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

有最適合矯正牙齒的時期嗎成年人矯正牙齒會不會太晚了

本報華府訊
YU SMILES ORTHODONTICS供免費諮詢，接受各種PPO保險。電詢隱形牙套即獲$500優惠！
YU SMILES ORTHODONTICS供免費諮詢，接受各種PPO保險。電詢隱形牙套即獲$500優惠！

成年人矯正牙齒晚不晚這個問題，從醫學上來講矯正牙齒並沒有年齡限制，牙槽骨可以終身改建，無論多大歲數牙齒都可以移動。這次我們請來牙齒矯正專家余博士，告訴我們每年都有成千上萬的人戴牙套、接受牙齒矯正，有些人為了口腔健康、有些為了美觀等等。

牙套的平均費用因所需的治療而有所不同。根據美國牙科協會2016年調查，青少年因為牙齒錯位或咬合過度等問題所進行的綜合治療費用在4978元至6900元之間，成人的同一種治療費用介於5100元至7045元之間；而根據口腔保健產品製造商Oral-B，牙套費用要3000元到1萬元之間。

正因為價格高，許多人努力尋找省錢方法；而選用省錢方法前，必須先瞭解適用兒童和成人的不同類型牙套，這點很重要。

矯正牙齒通常用兩種工具，第一種是用托架和金屬絲製成的牙套(Braces)，另一種是用透明塑膠製成的隱形矯正器(aligners)，其中，牙套又可細分為幾種，包括金屬牙套、透明陶瓷牙套、舌側牙套。

金屬牙套是最傳統的牙套，用金屬托架和金屬絲製成，約每四到六星期調整一次，確保牙齒準確對齊，根據Oral-B的資料，金屬牙套價格介於3000元到7000元之間。透明陶瓷牙套使用透明的塑膠或陶瓷支架，支架看起來大大明顯，但比金屬牙套還貴，一般在4000元到8000美元之間，其中使用塑膠牙套的系統Damon Clear通常要3800元至8000元之間。至於舌側牙套，放置在牙齒後面，不會被看到，價格高達1萬元。

隱形矯正器使用塑膠模具將牙齒移動到正確位置，可通過醫生以4000到7000元購得，也可從Smile Direct Club和Candid等郵購公司購買，價格只要2000元左右，雖然郵購折扣價誘人，許多牙科專業人員警告大家小心，馬州Yu Smile Orthodontics首席牙科醫師余博士(Robert Yu)說，付多少錢、得到多少服務，最重要是在矯正牙齒前解決潛在問題，好比說牙周病患者如果不先強化牙齦就套用矯正器，可能掉牙。

此外，並非所有人都可以使用隱形矯正有效移動牙齒，有些人需要複雜的移動來拉直牙齒並讓頜骨對齊，有些可能需要更密集深入的治療。

余博士還介紹說，經常有人第二、第三次戴牙套，是因為之前試圖省錢，他建議人們尋找獲得正式認證的牙齒矯正醫生。

余牙醫博士畢業于全美頂尖牙醫學院，馬里蘭大學牙醫學院（University of Maryland)。余博士精通牙齒矯正、牙齒美容、隱形牙齒矯正(Invisalign)等。

成人和小孩接受牙齒的作法也不盡相同。年輕患者的牙齒可分兩階段移動，第一階段可移開乳齒以留出恆齒的空間，或者可用牙套來拉直牙齒或矯正咬傷等問題，余博士說早期干預是節省牙套費用的一種方法，就算無法完全免除矯正療程，至少可讓過程更容易、時間縮短，成本隨之降低。

至於成人，矯正比較困難，因為骨骼結構脆弱，移動太快容易斷裂。

總之，治療前進行全面的評估和方案設計，很多成年人做矯正治療的收益要遠遠大於所承擔的風險。這種情況，都是非常建議通過牙齒矯正來提升美觀和牙齒健康的。

如有任何關於牙齒矯正的問題，歡迎聯繫 YU SMILE ORTHODONTICS，診所提供免費諮詢，接受各種PPO保險，無保險者特別優惠，同時提供零利率分期付款！

電話：301-948-7660，診所地址：814 W Diamond Ave #300. Gaithersburg. MD 20878。

保險 美國 馬州

上一則

白登競選巴士被圍引擦撞 警方:挺川者受害

延伸閱讀

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響
林錦秀牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦秀牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要
復工的故事／五層防護、進口設備 牙醫復工安全上陣

復工的故事／五層防護、進口設備 牙醫復工安全上陣
疫情下牙醫減少應診 建築工人竟網購工具自己補

疫情下牙醫減少應診 建築工人竟網購工具自己補
口罩、面罩、防護服…牙醫復工 五層防護上陣

口罩、面罩、防護服…牙醫復工 五層防護上陣
張効維矯正牙醫診所 重新投入服務嚴謹防疫

張効維矯正牙醫診所 重新投入服務嚴謹防疫

熱門新聞

川普第三度造訪密西根州，在演講中嗆白登副手賀錦麗「不會是第一位美國女總統」。（Getty Images）

川普密州造勢 嗆「白登一當選 就會讓賀錦麗繼任」

2020-10-27 21:00
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

2020-10-28 12:39
哈佛大學知名科學家、前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)。美聯社

涉「千人計畫」前化學系主任提告非法背棄 哈佛否認

2020-10-28 14:44
警方逮捕70餘人，查獲三把槍，11人被控襲警 。(美聯社)

費城非裔遭警擊斃 千人示威再爆打砸搶 白宮歸咎民主黨

2020-10-28 11:40
圖為周一紐瓦克街頭，居民排隊等待接受檢測。(美聯社)

新冠疫情惡化 新州紐瓦克周二起實施宵禁

2020-10-26 16:39
威州的威納巴格郡染疫人數持續增加。(Winnebago County衛生局臉書)

中西部搖擺州染疫激增 川普頻往造勢 稱疫情正在扭轉

2020-10-27 11:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔
鞠婧禕鼻子又透光 「正面、側面都發亮！」

鞠婧禕鼻子又透光 「正面、側面都發亮！」