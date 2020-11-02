有最適合矯正牙齒的時期嗎成年人矯正牙齒會不會太晚了

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成年人矯正牙齒晚不晚這個問題，從醫學上來講矯正牙齒並沒有年齡限制，牙槽骨可以終身改建，無論多大歲數牙齒都可以移動。這次我們請來牙齒矯正專家余博士，告訴我們每年都有成千上萬的人戴牙套、接受牙齒矯正，有些人為了口腔健康、有些為了美觀等等。

牙套的平均費用因所需的治療而有所不同。根據美國 牙科協會2016年調查，青少年因為牙齒錯位或咬合過度等問題所進行的綜合治療費用在4978元至6900元之間，成人的同一種治療費用介於5100元至7045元之間；而根據口腔保健產品製造商Oral-B，牙套費用要3000元到1萬元之間。

正因為價格高，許多人努力尋找省錢方法；而選用省錢方法前，必須先瞭解適用兒童和成人的不同類型牙套，這點很重要。

矯正牙齒通常用兩種工具，第一種是用托架和金屬絲製成的牙套(Braces)，另一種是用透明塑膠製成的隱形矯正器(aligners)，其中，牙套又可細分為幾種，包括金屬牙套、透明陶瓷牙套、舌側牙套。

金屬牙套是最傳統的牙套，用金屬托架和金屬絲製成，約每四到六星期調整一次，確保牙齒準確對齊，根據Oral-B的資料，金屬牙套價格介於3000元到7000元之間。透明陶瓷牙套使用透明的塑膠或陶瓷支架，支架看起來大大明顯，但比金屬牙套還貴，一般在4000元到8000美元之間，其中使用塑膠牙套的系統Damon Clear通常要3800元至8000元之間。至於舌側牙套，放置在牙齒後面，不會被看到，價格高達1萬元。

隱形矯正器使用塑膠模具將牙齒移動到正確位置，可通過醫生以4000到7000元購得，也可從Smile Direct Club和Candid等郵購公司購買，價格只要2000元左右，雖然郵購折扣價誘人，許多牙科專業人員警告大家小心，馬州 Yu Smile Orthodontics首席牙科醫師余博士(Robert Yu)說，付多少錢、得到多少服務，最重要是在矯正牙齒前解決潛在問題，好比說牙周病患者如果不先強化牙齦就套用矯正器，可能掉牙。

此外，並非所有人都可以使用隱形矯正有效移動牙齒，有些人需要複雜的移動來拉直牙齒並讓頜骨對齊，有些可能需要更密集深入的治療。

余博士還介紹說，經常有人第二、第三次戴牙套，是因為之前試圖省錢，他建議人們尋找獲得正式認證的牙齒矯正醫生。

余牙醫博士畢業于全美頂尖牙醫學院，馬里蘭大學牙醫學院（University of Maryland)。余博士精通牙齒矯正、牙齒美容、隱形牙齒矯正(Invisalign)等。

成人和小孩接受牙齒的作法也不盡相同。年輕患者的牙齒可分兩階段移動，第一階段可移開乳齒以留出恆齒的空間，或者可用牙套來拉直牙齒或矯正咬傷等問題，余博士說早期干預是節省牙套費用的一種方法，就算無法完全免除矯正療程，至少可讓過程更容易、時間縮短，成本隨之降低。

至於成人，矯正比較困難，因為骨骼結構脆弱，移動太快容易斷裂。

總之，治療前進行全面的評估和方案設計，很多成年人做矯正治療的收益要遠遠大於所承擔的風險。這種情況，都是非常建議通過牙齒矯正來提升美觀和牙齒健康的。

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