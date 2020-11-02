張文進博士11月理財講座

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於11月舉辦3場網絡理財講座，從上午10時30分至12時止。請預先報名，電話: 240-479-8981或[email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

11月7日張博士將討論『新冠疫情對社安金 領取和退休規劃的影響』。三月的居家令造成失業率爆增，人們擔心他們的收入驟減，應付之道是提前領取社安金，我們已經意識到提前領取社安金的浪潮。

社安金不僅是退休金 而已，它還照顧了喪偶者或離婚者，及未成年的子女，提前領取社安金，可能會損害未來的退休收入。他將討論：1）如何降低退休風險？ 2）必須申領社安金者的策略； 3）重新領社安金的策略； 4）如何協調雙薪夫婦領取社安金的策略；5）喪偶者或離婚者的社安金領取策略。

一般而言，社安金是不足以應付退休支出的，因此如何調整您的投資 策略，讓退休金能達「保本保值又可增長」的目標，並提供穩定的收入是一項考驗。張博士將講解那些投資策略，可彌補社安金的不足。

11月14日是『投資理財問答會』，這是為您特別設計的單元，您可以詢問有關退休，投資，社安金，遺產規劃和保險的各種問題。

11月21日講座的主題是『年金:提供終生收入及本金留子孫』。人一輩子用以維持家計的那份薪水，在退休後即消失，而人的壽命越來越長，通貨膨脹又無法避免，如何建立一輩子都有收入，以保障您的退休生活，是不容忽視的。

張博士將討論：1）免受市場波動的終生收入策略；2）尋求增長機會；3）本金留子孫； 4）將退休金轉移至年金的好處。

退休者希望擁有穩定的收入並能保本，「終生收入年金」提供終生收入，只要你活著保險公司就會持續的提供收入，即使您的年金價值已為零。某些年金產品也可以做資產轉移，它提供您終生收入，但當人過世時，受益人將可領回本金，這種可自己用，且不降低留給受益人的投資方式，非常適合亞裔人士的退休規劃及遺產規劃。此類福利需要支付額外費用。

大多數的「終生收入年金」在未提款之前會提供红利，來增高退休金的提款金額，這對退休人員來說絕對是很棒的。張博士將討論如何在退休前將公司或個人的退休金轉到年金來增加退休後的收入。

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問， FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應了解投資並不能保證盈利或保本。正昇財務顧問公司不提供稅務或法律建議，我們會與您的會計師/法律顧問合作，幫助您制定適合您的計劃。年金是複雜的金融產品，需要交出費用，而有些則沒有保證的利率，因此，請務必仔細查看潛在的索引年金，並確保您了解條款和風險，這一點很重要。獎金年金會產生額外費用，可能會有更長的退保期限，並且您可能會放棄未來的潛在收入，請向您的金融專家諮詢有關費用和功能/限制的更多信息。