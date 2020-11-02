杜絕權利遭侵佔 華人別再政治冷感政治不遠 關乎每日大小事

在美華裔公民請積極投票

華人 來美的歷史，從1848年加州淘金熱(California Gold Rush)到1865年修築太平洋鐵路，來美華人越來越多，主要以廣東和福建人為主，但華人的地位卻沒有得到提高。隨著一系列歧視華人的法律，包括“加州憲法”、“漁業法”、“排華法案”、“移民法”的頒佈，華裔 在工資、福利、語言、工作、生活等各方面都受到明顯的種族歧視。前幾年紐約華裔警員梁彼得的槍擊案，也證明歧視仍持續存在。

華人深受儒家思想的影響，遇事“仁”字當頭，能忍則忍，怕惹事、惹麻煩。在美國主流社會印象中，華人向來沉默、呆板，沒有投票 的意識和習慣，這是華裔受到不公正待遇的主要原因。

為了爭取平等和自由，爭取華人的權益和地位，華裔應該積極為他們信任的候選人投票，讓政府聽到華裔的聲音，瞭解華裔的訴求。

儘管最近幾十年華裔群體逐漸壯大，華人參政積極性也越來越高，但華人投票率始終低迷。專家認為，華人因文化和語言的障礙，以及對美國制度不瞭解，導致投票率低。華人不要覺得自己的選票不重要，要為自己的下一代考慮，現在投的票對下一代有長遠影響，讓下一代受益，讓他們有機會發表意見、創業和增加政府決策影響力。

首先讓我們速覽漫長的美國總統選舉全過程：1.預選(大選年的2至6月) 2.總統候選人提名(大選年的7至8月) 3.競選活動(大選年的7至8月）4.全民投票 (大選年11月第一個週二) 5.由選舉人團投票表決選出總統(大選年的12月) 6.總統宣誓就職 (來年1月)。

選票改變你的生活，只要你是年滿18歲的美國公民就請在11月3日前積極投票。