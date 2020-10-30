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避免郵寄延誤 大華府官員籲多用投遞箱 「趕早不趕晚」

記者張筠／華盛頓報導
維州州長諾譚呼籲未投票的選民在安全防疫的前提下，將選票投至投遞箱。（記者張筠/攝影）
維州州長諾譚呼籲未投票的選民在安全防疫的前提下，將選票投至投遞箱。（記者張筠/攝影）

距總統大選不足一周，大華府官員呼籲選民多用選票單投遞箱(ballot dropbox)，以免美國郵政服務延誤，不能及時寄回選票單而錯過投票截期。

馬州選舉官員表示，全美多地的郵政服務延誤，鼓勵尚未寄回選票單的選民使用投遞箱，才能有效保證他們的選票及時接受並處理；馬州共284個投遞箱，多數都位於提前投票站外，一般也不用排隊，投遞箱全天24小時開放，11月3日晚8時後關閉不再接受任何選票。

馬州和華府規定郵寄選票的郵戳時間不得晚於11月3日，但11月13日之前寄達的選票單都有效；華府也鼓勵選民有投遞箱就用投遞箱，市長包瑟(Muriel Bowser)提醒選民充分利用大選前的時間提前投票。

維州州長諾譚(Ralph Northam)28日也呼籲未投票的選民在安全防疫的前提下，將選票投至投遞箱，稱「這是最安全、高效、有保障的方式」。

作為大華府最早開放提前投票的地區，維州多郡的投票站幾乎每天大排長龍，尤其人口稠密的費郡(Fairfax)，部分投票站為確保社交距離，隊伍都排上車道，許多人等待數小時才投上票。

維州選舉官員建議選民「趕早不趕晚」，各地投票站開放時間或不同，出發前先上網查詢，選擇早晨時段，諾譚表示，提前投票將緩解大選日當天各地的工作壓力，呼籲民眾不要等到最後一天。

維州規定郵寄選票的郵戳時間不得晚於11月3日，但11月6日中午12時之前寄達的選票都能被計算。

諾譚指，目前維州已有三分之一的選民到現場或通過郵寄方式投票；提前投票雖未結束，但今年截至目前的提前投票的人數已是2016年的四倍。

大華府三地提前投票站或投遞箱可到選舉委員會官網查詢，華府和馬州的提前投票站開放至11月2日，維州則開放至10月31日。

華府市長包瑟提醒選民充分利用大選前的時間，提前投票。（記者張筠/攝影）
華府市長包瑟提醒選民充分利用大選前的時間，提前投票。（記者張筠/攝影）

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