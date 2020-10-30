男子假扮警察騙150萬 馬州蒙郡逾20人受害

電話詐騙 再出「奇招」，今年6月以來，佯裝警察 的詐騙電話頻繁，導致蒙郡至少20人受害，騙取總金額超過150萬元；馬州蒙郡警方再次提醒，警方或有關部門不會主動打電話索要民眾的信用卡信息或指導「交錢」或付罰款，遇此可掛斷或投訴。

來源：蒙郡警方

蒙郡警局詐騙犯罪科從6月開始調查多起短信或電話詐騙案，犯罪分子通常自稱是本地或聯邦執法人員，哄騙受害人背負逮捕令，或參與了販毒等其他犯罪，再告知受害人可通過支付罰款或購買禮品卡、比特幣「解套」，對方還會要求立即付款，並以調查需保密為由，告知受害人不得告訴他人。

一名不便具名的受害人回憶說，她某天接到自稱是蒙郡警察局費德曼探員(Scott Feldman)的電話，說她未能作為專家證人出席一場刑事審判，未履行傳票，可透過「民事選擇」(civil option)支付罰款，以免坐牢。

對方說，受疫情影響，人們不能到警察局辦理相關業務，她需購買MoneyPak電子現金轉換卡，期間電話一度轉接到假探員的「上級」—其名稱也是按照蒙郡警局的真人信息編造。

該名61歲的受害人是心理治療醫師，她感嘆，回憶受害經歷發現種種報警信號，不知自己怎麼就被騙了7000元。

蒙郡警方確實有叫費德曼的警員，但他不是探員，是巡警，警方也證實巡警費德曼與該案毫無關聯；費德曼透過警方發言人表示，想到犯罪分子用他的名字行騙害人，就反胃。

打擊詐騙犯罪的資深探員蒙多(Brandon Mengedoht)指，6月以來蒙郡有20多人受害，損失金額從800元到20多萬元不等，其中最年長的受害人是一名80歲的資深調研科學家。

蒙多說，受騙的許多人是專業人士，對某些事非常聰明，但遇到這類詐騙易驚慌，以致沒把前因後果想明白。

由於犯罪分子利用科技將來電顯示偽裝成蒙郡警局，警方也很難追蹤到確切犯案地點，可能來自德州、加州 或海外。