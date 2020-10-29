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反對「家校同步學習」費郡教師協會籲請病假施壓

記者張筠／維州報導
FCPS上周公布部分返校計畫，主張從11月中開始，陸續在不同年級推進網課與實體課結合的「家校同步學習」，但不少教師反對。（取自FCPS官網）
FCPS上周公布部分返校計畫，主張從11月中開始，陸續在不同年級推進網課與實體課結合的「家校同步學習」，但不少教師反對。（取自FCPS官網）

維州最大的費郡公校(FCPS)恢復實體課堂一事持續引教師和家長討論，教師反對「家校同步學習」(concurrent learning)的方式，代表4000多名教師的費郡教育協會(Fairfax Education Association)呼籲教師們在28日申請「心理健康病假」(mental health day)，以此表達態度，並思考後續與FCPS的協商策略，FCPS稍晚回應，呼籲雙方建設性合作。

FCPS上周公布部分返校計畫，主張從11月中開始，陸續在不同年級推進網課與實體課結合的「家校同步學習」，讓在家上網課的學生與返校在教室上課的學生共享同一時間、同一老師教授的同一課程。

因擔心師生安全和疫情的不確定，費郡教育協會反對該教學形式，要求FCPS本學年繼續全網課教學，敦促費郡教師在28日請病假，給FCPS施壓。

費郡教育協會主席亞當斯(Kimberly Adams)表示，FCPS要求教師在31日前回覆返校工作意向，或從無薪休假、辭職、退休中選擇，這給教師帶來極大壓力，目前也有教師尋求心理和醫療輔導，為保護教師身心健康、更好的應對返校計畫，該協會敦促教師以「心理健康」為由請病假。

費郡教師協會並未公布28日具體有多少教師請假，但FCPS在27日晚發聲明，呼籲費郡教師協會在推動安全返校計畫上與FCPS建設性合作，表示費郡已有3.5%學生收到約600名教師的實體課指導，為保教學質量，FCPS正努力平衡師生比例，希望教師們配合。

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