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見證了不投票後果…喬治王子郡年輕選民 投票意願大增

記者張筠／馬州報導
馬里蘭大學今年開放體育館Xfinity Center做提前投票中心。(UMD)
馬里蘭大學今年開放體育館Xfinity Center做提前投票中心。(UMD)

馬州本周開始提前投票(early voting)，近兩日許多投票站大排長龍，其中喬治王子郡(Prince George)還有大量年輕選民到場，投票意願比四年前更高，有老年選民稱年輕一輩「見證了不投票的後果」，所以今年熱情投票。

為避免選民聚集，喬治王子郡今年在馬里蘭大學(UMD)校園的體育館Xfinity Center增設提前投票站，開放的頭兩天有近3000選民投票，其中不少是年輕人；同一時段，喬治王子郡的11個提前投票站也有近3萬5000選民投票。

20多歲的馬大研究生麥克高特蘭(Natalie McGartland)表示，今年自己和身邊的朋友都比四年前更願意投票，「我希望每天早上醒來，可以不用去想那些現在每天都在發生的事」，她和同齡人最關心的議題是氣候變化，認為投票有助於表達他們的顧慮，可為社會做出改變。

同樣到馬里蘭大學提前投票的老年選民戴利(Robby Dailey)，也觀察到今年年輕選民增長，「他們四年前不關心大選，現在見證了不投票的後果」。

根據聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)的數據，2016年總統大選，18到26歲選民的投票率為46.1%，雖比2012年高，但相比其他年齡段仍是最低，30到44歲選民在2016年大選中的投票率為58.7%，65歲以上達70.9%。

馬州的81個提前投票站開放到11月2日，每天上午7時至晚8時開放。

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