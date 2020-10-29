提前投票排長龍 北維費郡今明延長兩小時

北維州人口最密集的費郡將延長提前投票站的開放時間，減輕選民排隊過長的負擔。(費郡選舉委員會提供)

自9月中下旬開啟提前投票 以來，北維州 人口最密集的費郡面臨投票站外隊伍過長的問題，為減輕選民排隊等候的壓力，費郡將在今(29日)、明(30日)兩天延長提前投票站的開放時間兩小時。

費郡粗略統計顯示，費郡日均提前投票人數達到9400人，部分地區要排隊等候兩個小時才能投上票，有人甚至帶上躺椅、零食和書，以便打發時間；選民權益組織稱，等待時間過長在中低收入 社區的投票站最明顯，低收入選民也有其受影響，他們很可能是專門請假來投票，或另外花錢請人照顧孩子再抽空來投票。

家住費郡東南部的阿布德卡德(Mazin Abdelgader)等了兩個多小時才投了票，而妻子則在家照顧三個孩子，期待第二天能換她去投票；阿布德卡德說，他和妻子過去三周都在嘗試到提前投票站投票，但每天路過看到的都是大排長龍。

費郡有近75萬活躍選民(active voter)，上月18日開放費郡政府中心供提前投票之後，還在各社區開放了14個提前投票衛星中心，但依舊面臨排隊問題。

經選民權益組織施壓、選舉官員商洽，將在29日和30日延長提前投票衛星中心的開放時間，從原本的下午1時至晚7時，改成上午11時至晚7時，而在提前投票的最後一天，即31日的開放時間為上午9時至下午5時。

費郡選舉辦公室負責人斯科特(Gary Scott)介紹說，早先未能延長開放時間主要是因為投票站人手不夠，往年那些長年參與投票站服務工作的人，考慮到需要長時間與不同的人員接觸，有些人不敢再冒風險。

他指出，費郡現有的200多名投票站工作人員，大多是中年人或年長者，算上準備工作，每天要工作10小時，「如果我們不謹慎，他們可能會累到抓狂，出錯率更高」。