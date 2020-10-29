我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

大華府確診增 公衛專家：小心防疫疲勞

記者羅曉媛／華盛頓報導

伴隨天氣變冷、全美多地新冠疫情反彈，大華府地區的新冠確診28日也創下兩個多月以來的新高，華府、維州、馬州三地的七日平均日增確診1949例；公共衛生專家表示，防疫疲勞是肇因之一，嚴格遵守防疫措施可限制疫情反彈，但節日季臨近，民眾需謹慎考慮是否參加或舉辦家庭聚會。

大華府三地確診雖有回升，但好過全美其他地區，維州日增確診為10萬人中有14人，馬州則是每10萬人有12人，華府為每10萬人有10人，全美平均水平為每10萬人有22人，而在反彈嚴重的南北達科塔州，日增確診為每10萬人有104人，是大華府地區的10倍多。

本地衛生專家指出，大華府的疫情數字可能會繼續升高，但只要民眾繼續遵守防疫措施，戴口罩、保持社交距離、減少非必要外出，就不會出現其他州的巨幅反彈。

維吉尼亞大學醫療中心(UVA Health)的醫院流行病主任西弗里(Costi Sifri)說，人們對防疫的疲勞已經開始起作用，一些人可能不像疫情早期那樣嚴格防範；再加上天氣變冷，許多人將活動轉向室內、近距離接觸增多，也給病毒傳播創造了理想環境。

不過他也表示，大華府三地還算幸運，並未出現大幅反彈，這要歸功於本地居民普遍比較遵守防疫建議，不像美國其他地方可能政治氛圍更緊張。

西弗里說，萬聖節和感恩節期間民眾的行為將影響到聖誕節和新年期間新冠病毒傳播的狀況，抗擊這類傳染病毒在秋冬季節本就更難，「如果近期不嚴加防範，今年假日季將很糟糕」。

華府 防疫 疫情

上一則

新州感染住院人數破千 頒工作場所新規

下一則

布瓦洛郡學區 無限期延長口罩令

延伸閱讀

紐約外百老匯和喜劇俱樂部 告州府市府 要求重開

紐約外百老匯和喜劇俱樂部 告州府市府 要求重開
「防疫終於趕在病毒前」 白思豪籲假日季別去外地

「防疫終於趕在病毒前」 白思豪籲假日季別去外地
麻州年輕人每天逾300人確診 成防疫破口

麻州年輕人每天逾300人確診 成防疫破口

馬州近期恢復實體課？ 77%教師稱不安全

馬州近期恢復實體課？ 77%教師稱不安全
民調：大華府選民何時投票？如何投票？黨派分歧大

民調：大華府選民何時投票？如何投票？黨派分歧大
買真參 送養生防疫禮包太子牌與您同心抗疫

買真參 送養生防疫禮包太子牌與您同心抗疫

熱門新聞

川普第三度造訪密西根州，在演講中嗆白登副手賀錦麗「不會是第一位美國女總統」。（Getty Images）

川普密州造勢 嗆「白登一當選 就會讓賀錦麗繼任」

2020-10-27 21:00
許多中國留學生都是透過「富士康未來領袖」計畫進入該公司工作。(kevin提供)

我在威州富士康的120天 1離職華裔員工的經歷

2020-10-23 11:33
波士頓學校委員會主席洛克托21日晚主持網絡會議。(截圖自當天網絡會議)

會議忘關麥嘲華裔名字 波士頓學校委員會主席辭職

2020-10-22 12:51
達拉斯縣衛生局指出近日該縣處於最嚴重的「紅標」防疫期。(達拉斯縣衛生局網站)

女子機上暴斃 新冠斷她回家路

2020-10-20 18:59
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

2020-10-28 12:39
白宮防疫工作小組協調員柏克斯。(美聯社)

白宮防疫小組柏克斯警告 關閉公共場所阻止不了病毒

2020-10-23 12:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除