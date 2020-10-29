大華府確診增 公衛專家：小心防疫疲勞

伴隨天氣變冷、全美多地新冠疫情 反彈，大華府 地區的新冠確診28日也創下兩個多月以來的新高，華府、維州、馬州三地的七日平均日增確診1949例；公共衛生專家表示，防疫 疲勞是肇因之一，嚴格遵守防疫措施可限制疫情反彈，但節日季臨近，民眾需謹慎考慮是否參加或舉辦家庭聚會。

大華府三地確診雖有回升，但好過全美其他地區，維州日增確診為10萬人中有14人，馬州則是每10萬人有12人，華府為每10萬人有10人，全美平均水平為每10萬人有22人，而在反彈嚴重的南北達科塔州，日增確診為每10萬人有104人，是大華府地區的10倍多。

本地衛生專家指出，大華府的疫情數字可能會繼續升高，但只要民眾繼續遵守防疫措施，戴口罩、保持社交距離、減少非必要外出，就不會出現其他州的巨幅反彈。

維吉尼亞大學醫療中心(UVA Health)的醫院流行病主任西弗里(Costi Sifri)說，人們對防疫的疲勞已經開始起作用，一些人可能不像疫情早期那樣嚴格防範；再加上天氣變冷，許多人將活動轉向室內、近距離接觸增多，也給病毒傳播創造了理想環境。

不過他也表示，大華府三地還算幸運，並未出現大幅反彈，這要歸功於本地居民普遍比較遵守防疫建議，不像美國其他地方可能政治氛圍更緊張。

西弗里說，萬聖節和感恩節期間民眾的行為將影響到聖誕節和新年期間新冠病毒傳播的狀況，抗擊這類傳染病毒在秋冬季節本就更難，「如果近期不嚴加防範，今年假日季將很糟糕」。