打擊馬州仇恨犯罪 李鳳遷對話蒙郡、洛市警長

新冠疫情以來針對亞裔 的仇恨和暴力犯罪激增，熱心社區事務的馬州 蒙郡華人沈郭逸媛，近期兩次遭遇疑因種族引起的仇恨犯罪 ，她擔心家人與自身安危，至今寢食難安；其遭遇也引起社區關注，馬州華裔參議員李鳳遷日前對話蒙郡和洛克維爾市的警察局長，商討地方警力與社區如何聯手遏阻、調查或檢舉這類犯罪。

沈郭逸媛的住家在上月底和本月初兩次遭人攻擊，第一次是晚餐時間，她與家人用餐時突然聽到有人踹門的巨響聲，「似乎有人想要踹破前門、闖進家裡」。

她和先生先讓家中小孩到地下室躲避，兩人則拿槍準備隨時自衛，但開門後未見嫌犯蹤影，只有踹門的腳印和潑灑的飲料痕跡，類似事件又在本月初再度發生。

沈郭逸媛認為這是針對亞裔的仇恨犯罪，同社區其他住戶均未被攻擊，「遇到這類可怕事件的時候發聲，是作為公民的義務，如果我們不上報、不發聲，我們就會繼續成為受害者」。

李鳳遷表示，沈郭逸媛為此事發聲很勇敢，是在告訴那些犯罪者亞裔不會「默默受害」；蒙郡警察局長瓊斯(Marcus Jones)和洛克維爾市警局長布里多(Victor Brito)均表示，將繼續堅定不移與亞裔社區合作應對種族歧視或偏見事件，保障大家的安全，是他們的最高工作優先，還將不懈努力確保每個人在蒙郡感到受歡迎，以保持社區的安全與韌性。

李鳳遷指，今年議期因疫情變短，但州議會還是通過了嚴打仇恨犯罪的法律，10月1日起已生效，「這在當下的政治環境尤為重要，能幫助州檢察官有效起訴仇恨犯罪者、遏阻仇恨犯罪」。

在蒙郡上報仇恨犯罪或偏見事件，緊急情況打911，非緊急打(301)279-8000，遭遇個人傷害或財產損失，也可向人權辦公室投訴，電話：(240)777-8458，馬州仇恨犯罪熱線1-800-637-6247。