馬州近期恢復實體課？ 77%教師稱不安全

近八成教師對於馬州公校在未來幾個月安全恢復實體課沒信心，喬治王子郡計畫本學期維持全網課形式。(喬治王子郡公校推特)

馬州 州府推動各地讓學生返校上課之際，馬州教育協會(MSEA)公布最新教師調查顯示，77%的教師認為學校在未來數月無法安全恢復實體課堂；該協會並公布安全返校標準，供各地學校衡量是否具備恢復實體課的條件。

MSEA近日對2317名教師發起調查，了解教師對返校重開實體課的想法及必要的準備措施；回覆結果顯示，94%認為每日消毒是安全返校的必要標準，另94%表示教學樓必須安裝手部消毒液機器，92%認為所有陽性檢測者必須隔離，並配合接觸者追蹤工作，其他必要措施還包括要求師生戴口罩、手套等，另有64%的教師主張學校增加心理輔導職員。

MSEA也公布安全返校標準，供學校評估自己是否已具備恢復實體課的條件，標準包括教學樓、教室的健康狀況及設備，防疫 物資儲備情況，對疫情的監控，對確診病例的反應等；MSEA主席波斯特(Cheryl Bost)表示，教育工作者應務實對待返校計畫，不能為節省開銷而忽略防疫細節。

馬州各郡都有教師表達對恢復實體課的矛盾心理，巴爾的摩郡教師蓋迪(Pam Gaddy)擔憂不返校將持續增加教師的工作壓力，但返校又增加傳染風險；她表示，今年的工作量已是去年的兩倍，線上授課需要大量準備和後續跟進，「每天都從清晨工作到深夜，周末也加班。」

馬州教育總監 卡倫‧沙門(Karen Salmon)本周一再次督促各學校考慮重開校園，目前全馬州24個公校系統中，已有19個允許學生小範圍返校或採混合教學。

馬州人口聚集的喬治王子郡計畫本學期維持全網課形式，蒙郡已開始商討返校計畫。