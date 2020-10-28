民調：大華府選民何時投票？如何投票？黨派分歧大

馬州選舉工作人員在晚間收取投遞箱的選票。(蒙郡選舉委員會提供)

作為大華府最早開始提前投票 (early voting)的州，維州 9月中下旬就開放投票站供選民投票，不過華盛頓郵報與喬治梅森大學政府政策學院(Washington Post-Schar School)的最新民調顯示，維州選民對於何時投票、如何投票，黨派差異顯著，提前投票的受訪者有近七成投給民主黨總統候選人白登，不到四分之一投給川普 ；但若問及在大選當天去現場投票，近六成受訪者表示支持川普，35%支持白登。

華郵與喬治梅森政府政策學院對已參與提前投票的維州選民和計畫在大選當天投票的選民調研發現，69%的提前投票選民投了白登，24%投了川普，而計畫大選當天投票的選民，59%支持川普，35%支持白登。

該民調還發現，29%的民主黨選民和23%的無黨派選民已完成投票，而同樣完成投票的共和黨選民僅14%。

維州選舉廳的數據顯示，今年已有近200萬選民參與提前投票或郵寄投票，其中提前投票尤其踴躍，維州早在本月初就有64萬5000多人提前投票，當時為全美提前投票人數最多的州；相比2016年的總統大選，維州有53萬8000多人提前投票。

不過在選民踴躍參與提前或郵寄投票之際，維州費郡的選舉網站「出包」，導致853人在郵寄投票的申請截止之後，仍然發出了申請，但因州法允許選民提前一年為下一次選舉申請郵寄投票，這批2020年的郵寄投票申請並未通過；費郡選舉委員會將通知這些選民，只能改為到現場投票。

此外，維州提前投票已開啟一個多月，相鄰的馬州和華府本周才陸續開始，馬州26日也打破提前投票的單日投票紀錄，首天有超過16萬1000人投票，打破了2016年大選時的紀錄，當時有14萬3494人在提前投票的最後一天投票。

目前馬州有160多萬人申請了郵寄投票，並有83萬人送回選票單完成投票，提前投票首天還有1000人在現場登記選民並投票。