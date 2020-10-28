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維州費郡實體復課變在家和在校「同步學習」教師反對

記者羅曉媛／維州報導

維州最大的費郡公校系統(FCPS)日前宣布從11月中旬開始，以「在家和在校同步學習」(concurrent learning)的方式讓部分學生返校上實體課，但代表FCPS教師的工會組織「費郡教師聯盟」(Fairfax County Federation of Teachers)指，該復課計畫令教師和家長猝不及防，家長不懂何為「同步學習」，教師則反對這一新方式。

FCPS上周五公布部分學生返校計畫，包括從11月16日起，幼兒園、學前班(Pre-K)、EHS(面向0至2歲和孕婦)，以及特殊教育項目的學生返校上課，並從11月30日起，讓小學一、二年級和特殊教育的學生小範圍上實體課，其中每周兩天是在學校教室，在教師指導下上課，另外兩天是在家上網課，也由教師指導，但學生也可選擇繼續上網課。

「同步學習」意指讓在家透過網路上課的學生和返校在教室上課的學生在同一時間，由同一老師教授同一課程，FCPS學區總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)稱該方法能最大化教師授課指導，並在試點課堂效果顯著。

費郡教師聯盟成員艾米莉‧范德夫(Emily Vanderhoff)說，試點課堂的人數少，還有額外支援，若實施到絕大多數學校，很難實現；而且FCPS公布「同步學習」的模式之後，許多家長不明所以，聯繫校長詢問該模式是什麼意思。

「老師們該如何同時留意線下和線上的學生狀態？」范德夫說，教師使用的實體課材料與網課所用的教學材料也不同，「同步學習」意味著教師要製作兩份不同材料，以便讓兩組學生都參與課堂。

FCPS表示，參與試點課堂的教師和學生對「同步學習」反響不錯，許多教師也很期待在線下給學生上課，校方則會做好防疫和技術工作，確保他們獲得所需的支持。

FCPS也給教師發出意見徵詢信，教師們可在10月31日之前回覆告知返校工作的意向，也可選擇無薪休假、辭職或退休；公校教委將在11月12日給學校領導介紹試點項目的情況。

公校 教育 退休

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