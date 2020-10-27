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「藍潮」不止 維州民主黨有望保持國會優勢

記者羅曉媛／維州報導

繼兩年前民主黨奪回維州州議會多數席、多名資深共和黨國會議員被民主黨挑戰者擊敗之後，維州早先的搖擺州地位就愈發「趨藍」；非黨派選舉預測專家分析，受川普總統在該州的「毒」名聲影響，這股「藍潮」今年還將繼續，民主黨還可能擴大在維州國會眾議員的優勢。

維州在國會參眾兩院共有13名代表，其中兩人是參議員，皆為民主黨，餘下11人為眾議員代表，共和黨四人、民主黨七人；而無黨派的選舉預測專家指，今年維州可能藍潮持續，民主黨有望在國會選區維持7比4的優勢，甚至擴大優勢到八席。

專家指，共和黨在維州「示弱」主要受三方面因素影響，其一是川普在維州的口碑不好，波及共和黨；其二則是人口組成的變化，例如北維州吸引專業人士和白領階層，人口日益多元，該變化助力民主黨擊敗共和黨，這一人口變化也從北維州擴散到里奇蒙和漢普頓路(Hampton Roads)附近郊區；其三是強硬保守派與中間偏右派選民的立場分歧，也限制了共和黨施展拳腳。

無黨派選舉分析機構「庫克政治報告」(Cook Political Report)的眾院編輯沃斯曼(David Wasserman)說，共和黨在西里奇蒙近郊的挫敗令人咋舌，維州已日漸成為「藍州」。

這點在今年的總統選戰中尤為明顯，維州已不是四年前，需要民主黨總統候選人選該州參議員做競選搭檔，以拉攏選票的搖擺州；這一轉變在兩年前的期中選舉就得以體現，當時有三位民主黨女性成功挑戰共和黨的在職議員，包括選區在北維州的維克斯頓(Jennifer Wexton)、代表里奇蒙近郊的史潘柏格(Abigail Spanberger)，以及漢普頓路的盧瑞亞(Elaine Luria)。

維克斯頓所在的第十國會選區包括勞登郡、威廉王子郡和費郡部分地區，基本屬於民主黨大本營，因此外界認為她能輕鬆連任；相較而言，史潘柏格所在的第七國會選區和盧瑞亞所在的第二國會選區，則自由派較少，共和黨奪回席位的機會更高。

但即便如此，庫克政治報告、維吉尼亞大學政治中心、「尼斯卡南研究中心」(Niskanen Center)，以及538民調(FiveThirtyEight)等非黨派選舉分析機構，將這兩個選區的戰況還是歸為「傾向民主黨」。

維吉尼亞大學政治中心主任薩巴托(Larry Sabato)分析，就目前情況看，史潘柏格和盧瑞亞很可能贏得連任，其中一部分原因也是「白登在維州的情況要比喜萊莉柯林頓好」。

維州 民主黨 共和黨

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