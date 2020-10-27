馬州提前投票開跑 出現排隊人龍

馬州本周開始提前投票，首天投票踴躍。(蒙郡選舉委員會提供)

馬州 26日開始提前投票 (early voting)，儘管郵寄投票(mail-in)已歷史創新高，仍有許多選民到投票站現場投票，當天多個提前投票站外，一大早就有選民頂著濕冷天氣排起長隊，戴著口罩或防護面罩，以投票表達心聲。

馬州人口逾600萬，其中約410萬人符合選民資格或是活躍選民，根據往年選舉經驗，提前投票的首天和最後一天，是投票最踴躍的兩天。

「我從未見過這麼長的隊伍。」蒙郡選舉委員會主席沙萊克(James Shalleck)當天一早就抵達銀泉鎮(Silver Spring)的提前投票站，表示隊伍「一個街口接著一個街口，數百人在排隊，難以置信」。

投票站上午7時開門，但許多人早早到場排隊，19歲的威爾森(Armon Wilson)早上4時就起床，迎著小雨，在清晨5點多抵達Wilde Lake高中的投票站等待；他說，這是他第一次願意為某件事而起得最早的一次，今天來就是為了告訴年長的一輩：「我們年輕人也投票，我們會用行動支撐言論」。

受疫情影響，馬州很多人選擇郵寄投票，截至本周，馬州有近170萬選民要求郵寄選票單，其中有54%已寄回選票；但州選舉委員會估算，半數馬州人將到現場投票，此次為期八天的提前投票，預計也有更多人參與。

63歲的理查森(Gladis Richardson)因腳踝扭傷，當天一早坐著輪椅到喬治王子郡的Kentland社區中心投票；她表示，原打算用郵寄投票避開人潮，但填寫信息時，錯把日期寫成自己生日，便改為現場投票。

為避免投票現場過度擁擠，以致病毒傳播風險增加，馬州選舉官員在全州開放81個提前投票站，從10月26日到11月2日，每天上午7時至晚8時開放；投票站工作人員還會協助排隊的選民保持社交距離 ，並頻繁清潔投票相關的設備或物體表面。