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華府今起提前投票 32投票中心開放

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府提前投票27日開始，選民可到全市32個投票站的任意一家現場投票，或使用選票投遞箱。(記者張筠／攝影)
華府提前投票27日開始，選民可到全市32個投票站的任意一家現場投票，或使用選票投遞箱。(記者張筠／攝影)

繼維州、馬州之後，華府27日開始提前投票，選民可到全市32個提前投票中心的任意一家投票；即便華府選舉委員會指，更多選民可能為了避免感染新冠病毒，而採取其他「非現場」的投票方式，但仍有許多人對郵寄投票(mail-in)的簽名認證，以及追蹤選票單的狀態存疑，投票站預計仍會大排長龍。

華府今年6月初選時就曾因郵寄選票失誤，迫使大量選民不得不在初選當天到現場投票，許多人因隊伍過長最終沒能投票；為避免錯誤再犯，華府此次給所有選民都提早寄出郵寄選票單，截至目前也有超過12萬選民用郵寄投票或投遞箱完成投票，已超過2016年人數。

鑑於選民對遠程投票和現場投票均有需求，投票站的消毒和防疫工作就成重點，華府選舉委員會發言人雅各布(Nick Jacobs)說，選舉委員會已竭盡所能，為確保現場投票順利做好準備。

華府提前投票從10月27日持續到11月2日，每天上午8時30分至晚7時開放，11月3日大選當日，投票中心則是上午7時至晚8時開放；若已錯過10月13日的選民登記截期，選民仍可到投票站現場登記，但需出示作為華府居民的有效證明；若沒收到選票單(ballot)，則可現場投票，有疑問可聯繫選舉委員會：202-727-2525。

華府提前投票站查詢：https://earlyvoting.dcboe.org/。

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