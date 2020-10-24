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求同存異、聆聽民意 陸昀選馬州哈維郡教委

記者羅曉媛／馬州專訪
來自北京的第一代移民陸昀在馬州生活了18年，此次她參選馬州哈維郡第五區教委。(陸昀提供)
來自北京的第一代移民陸昀在馬州生活了18年，此次她參選馬州哈維郡第五區教委。(陸昀提供)

總統選戰正夯，地方選舉亦如火如荼；在近些年吸引眾多華人移民的馬州哈維郡，來自北京的第一代移民陸昀(Yun Lu)正競選該郡第五區公校教委(BOE)，數據分析師出身的她，希望幫助該郡教委，根據科學和數據做出合理決定，並聽取各方意見，保證過程公平、透明，以哈維的孩子們為先。

第五區覆蓋哈維郡的近半面積，包括伊利卡市(Ellicott City)部分地區，以及Highland、Woodbine、Glenwood、Clarksville、Fulton等地；陸昀在6月初選即表現優異，以36.9%的投票率穩居第一，與獲得23.5%票數的第二名Cynthia Vaillancourt一同晉級11月3日的普選，陸昀若勝選，將是繼同為一代移民的伍超之後，第二位當選哈維郡教委的華人。

已在馬州生活18年的陸昀，是約翰霍普金斯大學生物統計的博士，現在聯邦政府工作；她的兩個孩子都在哈維郡公校就讀，她此前也從未想過自己有一天會競選教委，直到目睹哈維公校去年引起諸多爭議的學區重劃。

陸昀指出，哈維郡許多學校過度擁擠，是需要學區重劃，但目的應該是解決擁擠，可公校的方案使用錯誤數據，不顧學生的實際需求，只是按照學生家庭收入隨意挪動，以便讓各校的免費與減價餐項目(Free and Reduced Meals)學生比率趨同；但這並未解決過度擁擠的問題，還導致一些學生被迫離開熟悉的環境，繞遠路上學，成績、身心健康等都受影響。

她表示，公校在探討學去重劃之初就未傾聽所有人的聲音，亞裔甚至都沒有發聲的代表，若要對所有人公平，應讓各族裔、地區均有代表表達意見，如此才能收集不同的反饋，避免遺忘某部分群體。

陸昀說，每個人都會有自己的局限性，只能看到一部分，聽取不同聲音有助獲得更全面的看法，照顧到更多人的利益、求同存異，「多元化本身就是大家的不同，通過互相尊重、傾聽，了解彼此需求，找到更好的辦法」。

哈維郡華人近幾年的參政熱情極高，其中多為第一代移民，除了參選公職，助選工作也有聲有色，吸引鄰郡華人取經。

陸昀說，此次參選的一大挑戰其實是戰勝自我，因為她本人比較內向，不喜歡個人生活曝光在公眾視野之下，但意識到公校發展方向不對，需要有人站出來做事、發聲。

受疫情影響，她原先每周末都上門拜票、與選民面對面聊天，之後也全改到線上；陸昀說，作為一代移民，會有語言和文化上的劣勢，但參選也是學習的過程，讓社區更多人了解亞裔的理念，也給社區留下「願意參與、做貢獻」的正面印象，不再是從前的「隱形人」。

公校 移民 華人

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