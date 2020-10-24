華府公布「安全返校」細節 更新過濾通風系統、設快檢站…

華府學區公布安全恢復實體課程細節。(美聯社)

繼20日被批返校計畫欠安全考慮且與華府 教師工會(WTU)溝通不力後後，華府學區(DCPS)在22日公布安全恢復實體課的細節，表示已投資2400萬元在所有公校 安裝新的過濾通風系統，在校內增設快速新冠病毒檢測 站；雖然WTU的部分要求仍未達到，但DCPS有信心雙方會達成共識，市府也重申返校的急迫性，指低年級學生的識字達標率比去年明顯降低。

華府公校教育總監菲力比(Lewis Ferebee)22日公布11月部分學生安全返校的細節，包括在各學校增貼保持社交距離的標示、安裝玻璃擋板、加購個人防護物資、給有症狀人員提供隔離觀察房間等，此外市府也已投資2400萬元更新各公校的通風系統，安裝3000多台具紫外線消毒功能的過濾設備，菲力比表示，11月9日前會在每間教室安裝一台過濾器。

華府公校也在各校增設快速檢測站(on-site rapid testing)，優先給出現新冠症狀的在校師生檢測，若快速檢測呈陽性，將進一步接受準確度更高的聚合酶鏈反應(PCR)檢測，菲力比表示，快速檢測將提高防疫效率，有效分配資源。

DCPS也提供各教學樓防疫準備進度信息，包括防疫提醒標示是否安排妥貼、手部消毒液儲備等防疫資源是否充足、通風系統是否更新、教學空間是否能保持安全距離等，不過華府教師工會先前要求的增加在校全職醫護人員一項並未在DCPS報告中體現。

DCPS本周被市府批返校計畫欠缺安全考量，不合理的增加教師工作量，且違反必須與WTU商討安全復課的規定，對此菲力比22日回應稱，DCPS向來對與WTU的溝通有信心，在返校計畫上，DCPS會行使好管理公校的權利，相信未來會與WTU達成共識。

菲力比也稱，DCPS將給教師選擇網路授課或返校教學的靈活性，教師若有個人需求可向公校申請。

菲力比和華府市長包瑟(Muriel Bowser)均重申恢復實體課的重要性和急迫性，市府數據顯示，全市幼稚園至小學二年級學生達到識字標準的比率自去年以來下降了9%，而單幼稚園學生就下降22%，包瑟表示，市府計畫在明年2月前讓更多學生返校，確保教學進度和效果。