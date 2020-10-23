一夜5槍案6人傷 華府謀殺案恐超去年

華府市警21日公布的報告，今年全市已累計有163起謀殺案，比去年同期增加17%。（記者張筠 / 攝影）

華府 20日晚連續發生五起槍擊 案，共致六人受傷；市警表示，目前六名受害者無生命危險，但華府治安問題令人擔憂；根據市警21日公布的報告，今年華府累計163起謀殺案，比去年同期增17%，若治安不見好，恐超過去年的紀錄；有民眾指，今年疫情 爆發後，社會治安不穩，生活難免擔憂。

華府警察表示，20日晚共發生五起槍擊案，第一起於晚7時17分發生在華府Crittenden街西北部，兩男性中槍後立即送往附近醫院，無生命危險；隨後該地區附近又發生多起槍擊案，但警方尚未查獲嫌疑人信息。

警方表示，之後四起槍擊案發生在當晚8時至晚9時30分之間，先後致三男、一女受傷，四人均無生命危險，但其中一男子中槍後失去意識。

根據警方報告，今年截至目前華府已有163起謀殺案，比去年同期增長17%，而去年總共166起，是華府自2008年後的最高紀錄；警方表示，若華府治安持續下滑，今年的謀殺案數量可能超過去年。

華府在9日至11日的三天內共發生六起謀殺案，而本月第一周，一名30歲的男子在華府東北部行車時被槍斃，引社區居民恐慌；警方未公布謀殺案或槍擊案的原因，另有本地居民表示，疫情爆發後，各地區偶有動盪或抗議，加上疫情的不安而更人心惶惶。