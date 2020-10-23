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DCPS拒協商返校計畫 華府教師工會憂安全

記者張筠／華盛頓報導
DCPS中有13所學校在9月底就陸續小範圍迎接學生返校參與實體課，並持續推動其他各校的返校計畫。（DCPS提供）
DCPS中有13所學校在9月底就陸續小範圍迎接學生返校參與實體課，並持續推動其他各校的返校計畫。（DCPS提供）

華府公校系統(DCPS)推進11月允許學生返校上課的計畫，但對實體復課仍有顧慮的華府教師工會(WTU)指，該計畫欠缺安全考量，DCPS拒絕協商，不少教師工作量加大；市府公共雇員關係委員會(PERB)20日裁決指DCPS違反必須與WTU商討安全復課的規定，並批准WTU的救濟申請；DCPS暫無回應。

DCPS有13所學校在9月底陸續小範圍迎接學生返校參與實體課，並持續推動其他各校的返校計畫，部分教師和家長對安全返校仍有顧慮，PERB要求DCPS與WTU就師生健康、安全防疫等議題進一步協商，精進安全返校方案。

但WTU近日表示，DCPS並未聽取教師意見，也未解答社區顧慮，PERB20日裁決DCPS違反先前規定，未與WTU保持良好溝通，並通過了WTU提出的救濟申請。

WTU主席戴維斯(Elizabeth Davis)21日發聲明指，PERB的裁決充分顯示DCPS不僅拒絕溝通，更無視社區民眾和家長、學生的意見，進一步損傷社區對華府公校的信任。

戴維斯說，WTU要求DCPS實行返校計畫前，先確認各公校有足夠的醫護人員、檢測資源，學校空調通風系統(HVAC)能良好運作，避免疫情擴散；此外，師生比例也要滿足實體課的教學需求，確保教學質量。

不過DCPS未聽取WTU的意見和要求，近日還跨學校、跨年級分配教師，以推動返校計畫，引WTU成員擔憂；戴維斯稱，這不僅無法保證各年級學生的教學質量，師生之間不熟悉也會影響學生在校生活及課堂互動，還導致許多教師任務超標，工作時間增加，班級人數上漲，無法保證教師身心健康。

WTU表示，教師們理解實體課無法被網課取代，也希望能和學生一起重返課堂，但目前DCPS提出的計畫既不安全也不周到，未來恐引發更多問題；戴維斯指，WTU已要求華府市議會派專員協商並審查DCPS的返校計畫；截至發稿，DCPS未對此事回應記者提問。

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