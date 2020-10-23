蒙郡、喬郡 尋求安全返校及防疫經驗

馬州人口最多、族裔最多元的蒙郡和喬治王子郡公校 總監，近日向州府尋求安全返校計畫的指導，目前這兩郡仍處第二階段復工，公校尚不能恢復實體課，但兩郡公校擔憂疫情 短期內無法好轉，耽誤實體復課，因此尋求州府幫助，敦促州府推進全州範圍的防疫 合作。

蒙郡和喬治王子郡初步計畫明年1月開始實行網課及實體課混合教學，兩地公校也已安裝新通風系統，增購防護物資，制定安全返校的防疫計畫。

兩郡公校官員本周向馬州教育廳尋求實體復課的細節指導，包括因應學生註冊率及教育資金下降的方法，疫苗推廣，以及衡量疫情嚴重程度的數據和應對方針等。

喬治王子郡公校首席執行官古德森(Monica Goldson)表示，該郡仍處二階復工，三階復工前不允許公校恢復實體課，但疫情久未好轉，公校官員希望從州府尋得安全返校指導及防疫經驗，等待州府公布各地公校的染疫情況及應對方法，以便精確預測該郡疫情發展，制定因應方案。

蒙郡衛生官蓋理斯(Travis Gayles)也指，鑑於其他地區已進入三階復工，州府的經驗能幫助該郡更好決定如何推進明年1月的混合教學計畫。

兩郡也敦促州府推廣全州的防疫合作，目前各地鮮少就公校重開合作，州府在8月宣布各地公校可考慮實體復課後，未提供統籌計畫，而是讓各郡自行決定，近日州教育部門也允許公校恢復體育活動，但沒公布若疫情反彈將如何應對，也未提出接觸者追蹤的相關指南。

州府8月公布的公校實體復課指南包含疫情反彈的應對計畫，但該報告僅「建議學校定期更新疫情數字，讓教職、家長及監護人了解公校最新防疫計畫，並遵循聯邦和州府的防疫指南」，未提及若師生確診將隔離多久才能返校，若疫情反彈公校將如何應對的內容也未涉及。