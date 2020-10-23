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支持正處絕望困境小商家 馬州紓困金翻倍 再撥2.5億

記者羅曉媛／馬州報導

馬州州長霍根(Larry Hogan)22日宣布加倍針對小商業的經濟復甦紓困金，從馬州應急金(rainy-day fund)抽出2億5000萬元，救助小商業；霍根說，馬州小商業正處於「絕望困境」，有些幾乎「命懸一線」(hanging on by a thread)。

馬州早先已投入2億5000萬元給新冠疫情紓困金，22日追加的2億5000萬元是在原本基礎上加倍，其中包括用於小商業紓困金的5000萬元，專門留給餐館業者、用於完善冬季戶外就餐設備的5000萬元，用於州府改善疫情期間失業的2000萬元，以及由住房與社區發展部門分發給市中心復興項目Main Street Maryland組織的2000萬元。

另有1億元用於快速響應緊急狀況的資金，霍根說這筆錢也可能作為「安全閥門」(safety valve)，最終不一定用上；針對餐飲業者的紓困金必須在今年12月31日之前使用。

霍根表示，在白宮與國會難就新一輪紓困金達成共識之際，馬州追加的紓困金就顯得尤為必要；他說，儘管馬州經濟復甦速度比全美快，但情況仍然「很糟糕，狀況並不好」。

他也呼籲華府的兩黨停止玩弄政治，盡快打破僵局，為美國人民把該做的工作做了，為正在掙扎的家庭、小商業者提供新一輪救助。

紓困金 馬州 疫情

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