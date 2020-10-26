小型企業主面臨的退休困境

紐約人壽保險公司的資深業務代表-袁菲小姐

您傾注畢生的心血、時間和資本來經營自己的企業。您曾考慮過退休 ，打算將公司賣個好價錢，然後坐享經濟寬裕的退休生活。但是，與很多企業主一樣，您對這種情形的設想往往是個誤區，而且您也不願意麻煩去製訂任何其他退休計劃。

您需要採取務實態度。

您有多大把握在合適的時間找到有充足現金的買家，按公平價格賣出公司？每年有成千上萬小型企業主沒有為自己的公司找到買家。原因或許是企業太過專業，或者太過依賴企業主獨特的個性和才能。也可能是因為買方認為企業主是為了退休而賣出公司，將其視為受壓之下出售公司，只願意出很低的收購價格。無論是哪一種原因，很多企業突然發現自己的公司成了無人問津的累贅。

選擇和培育繼承人。

因此，培養一位繼承人十分重要，他將在您準備退休時買下您的公司。繼承人可以是目前的共同擁有人（但如果他與您的年齡差不多，並且也打算在大致相同的年齡退休，則應謹慎行事）。也可以選擇在您企業工作的子女，或者較為年輕的重要員工。

為了成功地選擇繼承人，企業主不能心存僥幸。他們知道，在自己退休之時不容犯錯。

您應當採取下面這些措施：

謹慎行事。務必按照氣質、性格、能力和個人目標等標準選擇合適的繼承人。

設立試用期，如果發現繼承人不合格，您可以隨時終止關係。在此期間，在所有方面盡量採取非正式的做法，嚴格限於口頭協議。即使您打算簽訂正式的協議，也一定要在協議中包含終止條款。

提供激勵，確保繼承人留在公司，直至交接為止。對於有抱負的繼承人，需要並且理應逐步增加他們的權力和利益。可供選擇的激勵方式包括遞延薪酬，或者在您退休之前為其提供收購部分擁有權的機會。這可以在雙方之間建立一榮俱榮，一損俱損的關係。

擬訂買賣協議。在律師的幫助下，確定各方的義務和權利，闡明所有細節和告知事項，包括如何確定企業的最終估值。這種正式協議可以保護所有各方的利益。

建立融資機制。這一點非常重要。無論買賣協議的條款如何嚴謹，如果缺少必要的資金來執行計劃，它將成為一紙空文。其中一種方案是由繼承人用公司的持續利潤收購公司。其他方案包括設立償債基金，或允許繼承人借款。這些方案或許有效，但不確定性太大。不妨考慮人壽保險 或傷殘收入保險之類的融資工具，它們可以在您傷殘或提前去世時為您的家庭提供保障。*

制訂應備計劃。身為企業主，您當然知道很多時候計劃趕不上變化。如果企業陷入困境，或者繼承人去世、傷殘或因個性衝突離開企業，這時應該怎麼辦？或者找不到合適的繼承人怎麼辦？有時，最好的辦法莫過於解散企業。

無論是否為自己的公司安排了繼承人，您都應當從現在開始考慮自己的退休策略。保險專業人士或獨立專業顧問可幫助您制訂嚴謹的業務策略。

本第三方教育文章承蒙紐約 人壽保險公司的資深業務代表 (百萬元圓桌終生會員 MDRT Life Member, NYL Lifetime Council Member) : 袁菲小姐提供。如果想詳細瞭解所討論的資訊或主題，請聯絡袁菲小姐，聯繫電話為703-628-2608（手機），703-723-1299 (維州辦公室)，301-214-6793 (馬州辦公室)，傳真號碼為703-723-0188，email: [email protected]。

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