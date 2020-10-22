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華府9.5萬戶 因疫情拖欠水費5840萬元

記者張筠／華盛頓報導
疫情持續七個多月以來，華府9.5萬家庭拖欠水費。(Pexels)
疫情持續七個多月以來，華府9.5萬家庭拖欠水費。(Pexels)

新冠疫情導致大量華府家庭陷入經濟困境，華府水資源管理局(WSSC Water)表示，疫情爆發七個多月以來，華府有近9萬5000戶家庭拖欠水費，拖欠總費用高達5840萬元，比去年同期增長82%。

WSSC Water的最新報告顯示，去年10月16日約7萬2000戶家庭拖欠水費，總費用約3210萬元，但今年受新冠疫情影響，華府民眾拖欠的水費增長82%；WSSC Water在過去七個多月已投入數百萬元用於可負擔項目，幫助有困難的民眾減輕經濟壓力。

WSSC Water首席執行官瑞德(Carla A. Reid)表示，拖欠水費的家庭需盡快與水資源處理公司聯絡，商討可負擔的調整方案，WSSC Water公司也已致電欠費較高的家庭，了解生活狀況，試圖給予幫助。

瑞德表示，WSSC Water的2021年預算比去年增加32萬4000元，其中大部分用於減輕民眾經濟壓力，包括取消部分供水服務費、免收滯納金等；此外也暫停部分非緊急工程，節省開支，並教導省水秘訣，幫助民眾降低每月水費，從而讓華府居民盡可能準時繳納。

WSSC Water表示，疫情爆發後民眾居家時間增加，水費上漲實屬正常，有效省錢省水的方法包括縮短洗澡時間、充分利用洗碗機、檢查並修補漏水設施等。

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