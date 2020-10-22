揚言殺白登、賀錦麗 馬州男被控聯邦罪

42歲的馬州男子里德在插著白登、賀錦麗廣告牌的民宅前，留下手寫威脅信。(檢察官辦公室)

馬州弗雷德瑞克(Frederick)男子因威脅要殺民主黨總統、副總統候選人白登 、賀錦麗 ，21日已被控威脅前副總統及現任參議員的聯邦罪；他在一封手寫信中揚言，要「痛打」(severely beat)白登、「用步槍槍管(rifle barrel)」強暴賀錦麗，再在全國觀眾面前處決兩人。

特勤局(Secret Service)調查人員表示，42歲男子里德(James Dale Reed)於本月4日清晨4時30分，在弗雷德瑞克的一處民宅台階上留下一封手寫信，除了威脅要殺白登、賀錦麗，還警告兩人的支持者「也會被盯上」(be targeted)，說「我們根據你們的選舉廣告牌整理了住宅和地址的列表，我們是那幫持有可怕槍枝的人」。

法庭文件指，里德並不認識他留下手寫信的那戶人家，但該住戶在院子裡插著白登、賀錦麗的競選廣告牌。

該案的調查由特勤局主導、弗雷德瑞克警方協助，他們是通過屋外安全攝像頭拍到的錄像確認里德身分；警方在本月13日首次接洽里德時，他曾否認參與此事，兩天後再度被問才承認留下手寫信，並說由於「當下的『政治環境』(political climate)，這種事就會發生(This will happen)」；里德已被收押，若罪名成立，最高面臨五年聯邦監禁。

總統大選僅剩兩周之際，外界對恐嚇選民、妨礙投票 的擔憂不斷上升，許多人甚至害怕當下兩極的政治情緒可能引發暴亂。

聯邦檢察官柯爾(Robert K. Hur)表示，投票以及和平支持候選人的權利是美國民主的基石，「我們不能容忍這些恐嚇、騷擾或勸阻美國人民去行使投票權的威脅行為」。