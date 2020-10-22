費郡公校分批返校11.16啟動 教師需求仍在商討

根據FCPS的返校規定，學校將在教學樓、校車站給學生量體溫，體溫超過100.4華氏度(38攝氏度)的人不得進校或乘校車。（FCPS提供）

維州最大的費郡公校 系統(FCPS)20日公布學生返校計畫細節，最早從11月16日分批讓學生返校，除了有醫生證明或特殊需求之外，所有師生進校都要戴口罩，學校也將在教學樓、校車站等地檢查學生體溫，要求家長也配合學校防疫；針對教師的安全返校需求和顧慮，FCPS表示仍在協商，未來幾天再公布更多細節。

費郡公校學區總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)20日表示，目前的返校計畫遵守聯邦標準，除有醫生證明或有特殊需求的人員可不戴口罩，其餘所有人進校須遮住面部，並保持社交距離 ，教學樓加強清潔和消毒，學校也在教學樓、校車站給學生量體溫，校方督促家長送孩子上學前，為他們量體溫，體溫超過100.4華氏度(38攝氏度)的人不得進校或乘校車。

布拉布蘭德指，公校官網將提供最新的新冠確診數量，自9月8日以來，費郡公校共91名員工和11名學生自行上報確診，公校表示此數字仍屬安全範圍，但會加強對確診病例和接觸者的追蹤。

費郡公校系統共有13所學校將於11月16日開始試行網課及實體課混合的教學模式，首先讓部分學前班(pre-K)、幼兒園和特殊教育 學生返校，11月30日開放部分一、二年級學生返校，明年1月4日為三至六年級學生，明年2月1日後再讓七年級及以上的學生返校。

此前費郡教師協會(FCFT)對安全返校有很多顧慮，也不滿費郡公校給教師的選擇，對此費郡公校官員指，目前仍在商討教師要求，盡量在確保教學質量和師生比例的情況下滿足各教師需求，未來幾天將公布該部分細節。