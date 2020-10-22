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計票遇挑戰 大華府投票結果恐推遲數周

記者羅曉媛／維州報導
郵寄投票增多，計票程序變複雜，最終結果可能需數天或數周。(記者羅曉媛/攝影)
郵寄投票增多，計票程序變複雜，最終結果可能需數天或數周。(記者羅曉媛/攝影)

今年選舉疫情鼓勵郵寄投票，但也給計票過程增添難度，可能導致大華府部分地區的選舉結果推遲數天甚至數周才出爐。

華府、馬州、維州三地的選舉官員正緊鑼密鼓，趕在11月3日的選舉日之前，盡可能多的處理郵寄選票和提前投票，即便選舉日當晚各轄區仍將發布非正式計票結果(unofficial results)，但選舉官員指，之後的幾天還需算上提前投票和郵寄投票才能得出投票總數。

馬州人口最多的蒙郡，就面臨馬州規模最大的計票任務，目前至少37萬選民申請了郵寄投票，是2016年大選年的兩倍多，且申請還在不斷增加。

馬州早先通過緊急法案改變各轄區計票開始時間，提前一個月到10月1日，寄望由此減少大選日當晚出結果的壓力；馬州選舉官員還擔心，若不提早開始計票，馬州可能到選舉人團會面的12月14日都無法統計出結果；11月3日投票站關門之前，提前統計的票數均不得公布，而是在當晚與提前投票和選舉日當天的投票一起公布。

華府也將在11月3日投票站關門之後發布非正式結果，但初步總數可能不包括當天收到的郵寄選票；華府今年無論申請與否，給超過50多萬的選民寄出郵寄選票單，選舉官員現已處理超過10萬的選票。

華府選舉委員會執行主任米勒(Alice Miller)表示，隨著計票工作的進行，非正式結果將定期在選舉日結束後的幾天定期網上更新，但因為11月13日才是華府接收選票單的最終郵戳日期，她預計整個11月都可能在統計票數；她說，目前尚不確定華府何時能認證最終統計結果，「可能是11月的第三個周末」，已增聘人手，加速統計票數。

維州選舉官員則指，由於今年很多人用缺席投票，非正式結果可能要到選舉日之後的六天才揭曉；自9月18日開始提前投票以來，維州已有150萬人投票，也因維州允許選舉官員一收到選票就掃描，使得該州公布總數變的更簡單，但因數十萬缺席投票可能要在選舉日當天或之後才收到，初步統計無法算上這些票數，進而延長計票時間。

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