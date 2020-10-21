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總統大選票投已故16年的雷根 霍根被譏不敢彰顯立場

記者羅曉媛／馬州報導
霍根(中)在提前投票時投給已故總統雷根，引爭議。(霍根推特)
霍根(中)在提前投票時投給已故總統雷根，引爭議。(霍根推特)

在「深藍」馬州以務實、溫和派備受好評的共和黨州長霍根(Larry Hogan)，近日在提前投票時把選票投給已故的前總統雷根(Ronald Reagan)，引來許多民主黨和共和黨的兩邊選民不悅；儘管霍根稱此舉是為表達雷根才是他心目中共和黨總統該有的樣子，但近幾日還是遭到網友嘲笑和批評，說他滑稽、幼稚，不敢彰顯立場。

在聖瑪麗學院(St. Mary’s College)研究總統政治的艾伯利(Todd Eberly)表示，對於霍根投給已故16年的雷根，網上充斥著嘲笑和譴責，「已經成了全國笑話(national joke)」。

一些倒戈白登的共和黨選民也對霍根不顧及大局感到失望，認為他應該把票投給白登，因為總統大選最終只能從川普和白登之間二選一；曾為已故聯邦參議員馬侃(John McCain)擔任策士的史密特(Steve Schmidt)指，霍根此舉不合時宜，此時他應展現領導者風範，因為「他知道川普有多危險」。

一向支持霍根的民主黨選民也是大跌眼鏡，巴爾的摩羅耀拉大學(Loyola University)的非裔歷史教師懷特海德(Kaye Whitehead)說，「馬里蘭人基本都認為霍根是為每個人的福祉在工作，但投給雷根令人震驚」；她指，雷根時期，非裔貧困率至少是白人的三倍，雷根本人也曾說非裔是猴子。

霍根在民主黨大本營的馬州，好評率超過七成，也是該州243年歷史上第二位成功連任的共和黨籍州長；他在多個議題上直言不諱批評川普，此次也因抗擊疫情得當，在全美打響知名度；早先外界盛傳霍根要挑戰川普、角逐2020總統大選，今夏他出新書分享個人故事，也被視作為2024年總統大選鋪路。

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