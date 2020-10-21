追蹤新冠接觸者 華府新app手機提醒

華府20日推出智慧手機應用程式「DC CAN」，用於支持新冠接觸者追蹤工作。（市府提供）

華府 20日推出智慧手機 應用程式(app)「DC CAN」，用於支持新冠接觸者追蹤工作，華府民眾設置或下載後可接收手機提醒，了解近期是否接觸過新冠確診病例；市府鼓勵民眾下載，配合市府抑制疫情 擴散，並稱該app會保護用戶個人隱私信息。

「DC CAN」是華府衛生局和蘋果、谷歌公司合作研發的應用程式，蘋果和安卓系統用戶均可使用，蘋果用戶無需下載應用程式，只需在手機「設置」欄中開啟「接觸通知」(exposure notifications)；安卓用戶可到Google Play Store下載，開啟通知功能即可，「DC CAN」利用手機內置的藍牙信號給近期可能接觸過新冠病患的用戶發送提醒。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)表示，「DC CAN」旨在抑制新冠疫情的擴散，鼓勵民眾下載使用，支持接觸者追蹤工作，該應用程式每天更新確診病例，向可能接觸過病患的民眾發送提醒，市府衛生局也將與接觸者聯絡，協助檢測、防疫。

包瑟說，一旦疫情結束或嚴重程度降到安全範圍，「DC CAN」將不再給用戶推送通知，該應用程式會保護個人隱私，不會公開確診病例的信息，也不會分享用戶所在位置。

與華府相鄰的維州早在8月率先推出抗擊新冠的應用程式「COVIDWISE」，不過由於系統和技術不同，兩款應用程式尚不能溝通或互推提醒，馬州目前尚無類似應用程式。

「DC CAN」詳情及下載、設置可見：https://bit.ly/35fheBb。