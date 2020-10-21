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新冠疫苗若出爐 馬州14%高危群體先打

記者羅曉媛／馬州報導

馬州20日公布早期新冠疫苗出爐後的分發計畫草案，14%的馬州人口有望在疫苗出爐之時接受接種；馬州州長霍根(Larry Hogan)指，該計畫旨在讓所有可能因感染新冠病毒引起併發症的高危群體、一線醫療人員，以及在公共安全和教育領域的必要員工率先獲得疫苗。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)上周發布的要求，全美各州需告知有關新冠疫苗分發的初步計畫，馬州20日發布的計畫草案長達68頁，其中面臨高危感染風險的醫護人員、一線人員、群居環境的老年人、監獄人員以及有基礎疾病的群體，有望在疫苗分發的第一、二階段獲得接種。

該計畫還概括了13個專注領域，包括預估關鍵人口、疫苗供應商招募及註冊，以及衛生官員如何確保居民獲得安全、有效的疫苗；計畫指，馬州居民可通過MarylandVax.org網站預先註冊打疫苗，供應商則利用線上免疫數據庫訂購疫苗，並追蹤送達情況以及劑量管理。

馬州早在今年4月就開始商討疫苗計畫，州衛生官員稱，他們借鑒了2009年H1N1流感病毒大流行時的經驗。

維州同日也公布疫苗分發的初步計畫，顯示需要7200萬元來幫助社區建立並大面積運作疫苗診所；華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)上周則表示，市府不打算公開疫苗分發的計畫草案。

「州及地方衛生官員協會」(Association of State and Territorial Health Officials)代表華府及各州公共衛生機構，該組織資深副主席布魯門斯多克(James Blumenstock)說，有些地方政府認為計畫包含敏感信息，所以不願公開疫苗計畫，但通常州政府認為這類信息越透明越好。

馬州公布疫苗計畫正值大華府三地的七日平均日增確診下行，不過維州單日新增新冠死亡稍高，維州衛生廳指，新增死亡數上漲並不代表總體上死亡數激增，而是等待辦理死亡證明所致，這些新增死亡實際為10月11日之後的數據。

疫苗 馬州 維州

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